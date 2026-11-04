Dita e 23-të e protestës studentore/ Me pankarta në duar, të rinjtë marshojnë drejt fakultetit Ekonomik: Rama jep dorëheqjen (VIDEO)

Dita e 23-të e protestës studentore/ Me pankarta në duar, të rinjtë marshojnë drejt fakultetit Ekonomik: Rama jep dorëheqjen (VIDEO)

Këtë të mërkurë, për të 23-ën ditë radhazi, studentët kanë dalë sërish në protestë kundër kryeministrit Edi Rama, duke kërkuar dorëheqjen e tij të panegociueshme.

Studentët shihen teksa mbajnë disa pankarta nëpër duar, ndërsa marshojnë drejt fakultetit të Ekonomikut, dhe iu bëjnë thirrje të rinjve t’u bashkohen në revoltën kundër qeverisë.

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Prej disa ditësh, kryeministri Edi Rama u ka ofruar studentëve dialog, por kjo ofertë është refuzuar vazhdimisht prej tyre.

Studentët kanë këmbëngulur se dorëheqja e kryeministrit, mbetet e panegociueshme dhe se nuk pranojnë negociata.

 


Shtuar 4.11.2026 13:46

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