Dita e 23-të e protestës studentore/ Me pankarta në duar, të rinjtë marshojnë drejt fakultetit Ekonomik: Rama jep dorëheqjen (VIDEO)

Këtë të mërkurë, për të 23-ën ditë radhazi, studentët kanë dalë sërish në protestë kundër kryeministrit Edi Rama, duke kërkuar dorëheqjen e tij të panegociueshme.
Studentët shihen teksa mbajnë disa pankarta nëpër duar, ndërsa marshojnë drejt fakultetit të Ekonomikut, dhe iu bëjnë thirrje të rinjve t’u bashkohen në revoltën kundër qeverisë.
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Prej disa ditësh, kryeministri Edi Rama u ka ofruar studentëve dialog, por kjo ofertë është refuzuar vazhdimisht prej tyre.
Studentët kanë këmbëngulur se dorëheqja e kryeministrit, mbetet e panegociueshme dhe se nuk pranojnë negociata.