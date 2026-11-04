Toshkovski paralajmëron pajisje për zbulimin e shkeljeve në automjetet e policisë

Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Tashkovski, njoftoi se në të ardhmen disa automjete do të përdoren për të zbuluar shkeljet e rregullave të trafikut.
Toshkovski tha se po ua bënte të ditur sot qytetarëve se një numër i madh i automjeteve të MPB-së, por jo të gjitha, si edhe automjete civile të policisë, do të pajisen me mjete që detektojnë shkeljet në komunikacion.
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Sipas tij, disa drejtues mjetesh i dinë vendet ku janë vendosur kamerat: ata i respektojnë rregullat pranë tyre, por jo në zonat pa kamera. Me përdorimin e automjeteve të policisë, drejtuesit nuk do të mund ta parashikojnë se ku ndodhen pajisjet e zbulimit. Masa synon të identifikojë personat që tejkalojnë shpejtësinë dhe, siç tha Toshkovski, është vlerësuar e domosdoshme për të qetësuar trafikun në vend.