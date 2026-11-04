Barcelona ndjek Gustavo Varelën, që ka realizuar nëntë gola në nëntë ndeshje në Serie A

Shtatëmbëdhjetë vjeçar? Jo — sulmuesi portugez Gustavo Varela është 21 vjeç dhe ka tërhequr vëmendjen e Barcelonës pas një nisjeje mbresëlënëse të sezonit me Monzën. Ai ka shënuar nëntë gola dhe ka dhënë një asistim në nëntë ndeshje të Serie A. Në garë për të janë edhe Arsenali dhe Napoli, që po e ndjekin situatën në prag të afatit kalimtar të dimrit.
Klubi katalanas po vëzhgon paraqitjet e lojtarit në Itali, por ende nuk ka paraqitur ofertë zyrtare. Sipas raportimeve të A BOLA, të përcjella nga mediat sportive spanjolle, Barcelona bën pjesë mes skuadrave të interesuara.
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Arsenali ka qenë ndër klubet e para që ka kërkuar informacion mbi kushtet e kontratës së portugezit. Edhe Napoli po shqyrton mundësinë e transferimit, çka do të thotë se Barcelona do të përballet me konkurrencë nga skuadra të tjera.
Varela ka realizuar 11 gola në 10 ndeshje zyrtare. Nëntë prej tyre i ka shënuar në kampionatin italian, ku ka regjistruar edhe një asistim gjatë së njëjtës periudhë. Këto paraqitje e kanë renditur mes golashënuesve më të mirë të Serie A dhe i kanë shtuar vlerën në tregun evropian.
Monza e mori sulmuesin nga Benfica në verën e vitit 2016, duke paguar 2 milionë euro, plus bonuse të lidhura me paraqitjet. Pas vetëm disa muajsh, klubi italian e vlerëson lojtarin nga 40 deri në 50 milionë euro, shumëfish më tepër se shuma e paguar për transferimin e tij.
Marrëveshja e Varelës me Monzën skadon në qershor të vitit 2030 dhe nuk përmban klauzolë lirimi. Për rrjedhojë, klubet e interesuara duhet të negociojnë me drejtuesit italianë, të cilët nuk synojnë të heqin dorë nga golashënuesi i tyre më i mirë në mes të sezonit.
Periudha e transferimeve të janarit mund të shërbejë për të nisur bisedimet mbi një lëvizje të mundshme, por interesi i klubeve nuk nënkupton se marrëveshja është pranë. Vlera e kërkuar nga Monza pritet të jetë pengesë e rëndësishme për përfundimin e transferimit.
Benfica mund të përfitojë gjithashtu në rast të largimit të sulmuesit. Klubi portugez ka ruajtur 20% të çdo vlere të ardhshme transferimi, si edhe të drejtën e refuzimit të parë, që i mundëson të barazojë një ofertë nëse plotësohen kushtet përkatëse.
Nëse Monza e shet Varelën për 50 milionë euro, diferenca me çmimin fiks fillestar prej 2 milionë eurosh do të ishte 48 milionë euro. Nga fitimi, Benfica do të përfitonte 9.6 milionë euro, pa llogaritur ndonjë rregullim që mund të vijë nga bonuset e marrëveshjes origjinale.