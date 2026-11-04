Filipçe paralajmëron interpelancë për Sllaveskin dhe kërkon dorëheqjen e tij

Filipçe paralajmëron interpelancë për Sllaveskin dhe kërkon dorëheqjen e tij

Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, njoftoi në konferencën e sotme për shtyp se në ditët e ardhshme do të dorëzohet një interpelancë për Guvernatorin e Bankës Popullore, Trajko Sllaveski.

Sipas Filipçes, Sllaveski duhet të përgjigjet për vendimet e gabuara që lidhen me hyrjen e “Alta Banka” në tregun financiar të vendit, dyshimet për kapitalin e saj dhe gjendjen në të cilën qytetarët nuk mund të kenë qasje në paratë e tyre.

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Ai tha se interpelanca është në përgatitje dhe do të paraqitet këto ditë. Filipçe kujtoi se dje u dorëzua një interpelancë për Ivan Stoilkovqin, ish-zëvendëskryeministër dhe tani ministër.

Filipçe i kërkoi gjithashtu Sllaveskit të japë dorëheqjen. Sipas tij, veprimet dhe deklaratat e paqarta të guvernatorit po e rëndojnë më tej krizën, ndërsa ai po përpiqet të mbrojë veten dhe kryeministrin Hristijan Mickoski.

Kryetari i LSDM-së tha se Sllaveski nuk duhet të vazhdojë ta përkeqësojë pozitën e tij apo të përpiqet, në mënyrë të papërshtatshme, të shpëtojë veten dhe Mickoskin, të cilin Filipçe e cilësoi si njeriun pas veprimeve të tij. Ai shtoi se deklaratat e guvernatorit janë konfuze, se Sllaveski i ndryshon ato pasi jep shpjegime të tjera dhe se, sipas tij, hedh akuza pa arsye. Filipçe u shpreh se guvernatori e di që, herët a vonë, do të duhet të japë llogari për veprimet e veta.

Filipçe tha se, përpara se “Alta Banka” të lejohej të hynte në tregun financiar maqedonas, Sllaveski kishte detyrimin të verifikonte strukturën e pronësisë dhe reputacionin e saj, sidomos për shkak të dyshimeve mbi origjinën e kapitalit.

Sipas tij, guvernatori nuk veproi në përputhje me ligjin. Filipçe iu referua deklaratës së Sllaveskit se nuk e njihte drejtuesin e “Alta Banka” dhe tha se ai duhej ta dinte kush e drejtonte bankën, me kë kishte të bënte dhe çfarë reputacioni kishte drejtuesi i saj.

Filipçe i cilësoi Mickoskin dhe Sllaveskin drejtpërdrejt përgjegjës për pasojat që po përjetojnë qytetarët, të cilët nuk po arrijnë të tërheqin fondet e tyre.


Shtuar 4.11.2026 16:00

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