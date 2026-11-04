Toshkovski njofton rënie të fortë të viktimave në trafik, Maqedonia synon vlerësim botëror për sigurinë rrugore në Samitin Botëror të Policisë në Dubai

Në dhjetë muajt e parë të vitit 2026, aksidentet rrugore në Maqedoni u kanë marrë jetën 84 personave, ndërsa në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar ishin regjistruar 117 viktima. Këto të dhëna i bëri të ditura ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, i cili nënvizoi se bilanci shënon 33 jetë të humbura më pak.
Toshkovski i paraqiti shifrat gjatë promovimit të Strategjisë Kombëtare për Sigurinë në Trafikun Rrugor 2026-2030, ku sot ishte i pranishëm dhe mbajti një fjalim. Ai kërkoi që ruajtja e jetës njerëzore të vendoset mbi çdo përparësi tjetër, si nga institucionet, ashtu edhe nga shoqëria në tërësi.
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Sipas ministrit, ulja e viktimave përbën një përmirësim të konsiderueshëm. Për të ilustruar ndryshimin, ai përmendi vitet 2001 dhe 2021, kur, megjithëse qarkullimi ishte pakësuar në mënyrë drastike, numri i personave që humbën jetën ishte më i madh.
Duke iu referuar bilancit afatgjatë, Toshkovski vuri në dukje se gjatë 35 viteve të fundit në rrugët e Maqedonisë kanë vdekur mesatarisht rreth 150 persona në vit. Ai e cilësoi këtë tregues si dëshmi se rezultatet në fushën e sigurisë, veçanërisht asaj në trafik, nuk mund të konsiderohen vërtet të mira. Për këtë arsye, theksoi nevojën për punë të pandërprerë dhe një qasje sistematike ndaj sigurisë rrugore.
Një falënderim të veçantë ministri ua drejtoi qytetarëve, të cilëve u atribuoi kontributin kryesor në pakësimin e viktimave në Maqedoni. Ai u shpreh se zgjedhja e tyre për të drejtuar automjetet motorike me më shumë ndërgjegjësim dhe për të treguar përgjegjësi më të lartë si pjesëmarrës në trafik ka ndikuar në këtë rezultat.
Krahas sjelljes më të kujdesshme të qytetarëve, Toshkovski përmendi angazhimin e institucioneve, fushatat parandaluese dhe ndihmën e kompanive me përgjegjësi shoqërore e të organizatave të shoqërisë civile. Sipas tij, të gjitha këto përpjekje së bashku kanë ndihmuar në reduktimin e aksidenteve rrugore, të të lënduarve dhe të jetëve të humbura.
Sa i përket Strategjisë së re Kombëtare, ministri bëri të qartë se objektivi është përgjysmimi i numrit të personave që humbin jetën në aksidente rrugore deri në vitin 2030. Ulja e synuar prej 50 përqind do të matet në raport me vitin 2024.
Në themel të strategjisë qëndron parimi se çdo jetë njerëzore ka rëndësi. Dokumenti parashikon bashkëpunimin e institucioneve me shoqërinë, duke ndërthurur masat parandaluese, edukimin, ngritjen e kulturës në trafik dhe përdorimin e teknologjive bashkëkohore.
Toshkovski theksoi gjithashtu se gabimi i një drejtuesi automjeti mbetet gjithmonë i mundshëm, por shteti ka detyrimin të bëjë çdo përpjekje për të pakësuar viktimat dhe të lënduarit. Ai kërkoi që veprimi shtetëror të jetë sa më parandalues, me qëllim përmirësimin e trafikut.