Policia ndërhyn në Tetovë pas tentativës për përleshje mes të miturve, dëmtohet edhe makina e një 43-vjeçari

Rreth orës 23:15 të datës 26.06.2026, në kryqëzimin e rrugëve „Iliria“ dhe „Jane Sandanski“ në Tetovë, efektivët e policisë kanë konstatuar praninë e një grupi më të madh të miturish, të cilët kanë tentuar të përfshihen në një përleshje fizike me një grup tjetër.

Të lidhura

None found

Pas reagimit të zyrtarëve policorë, të miturit janë shpërndarë, ndërsa dy prej tyre janë ndaluar.

Në të njëjtën kohë, R.O. (43) nga Tetova ka raportuar se grupi i të miturve i ka dëmtuar me sende të forta automjetin e tij të udhëtarëve „Audi“ me targa të Tetovës.

Autoritetet po ndërmarrin masa për zbardhjen e plotë të rastit.


Shtuar 28.06.2026 20:38

Tags: ,
Mexhiti: VLEN ka çuar përpara edhe mbi 300 projekte që nuk ishin pjesë e premtimeve elektorale

Mexhiti: VLEN ka çuar përpara edhe mbi 300 projekte që nuk ishin pjesë e premtimeve elektorale
Kuvendi jep dritën jeshile për ndryshimet në Kodin Zgjedhor me procedurë të shkurtuar

Kuvendi jep dritën jeshile për ndryshimet në Kodin Zgjedhor me procedurë të shkurtuar
QMK njofton për 11 zjarre të evidentuara në hapësira të hapura

QMK njofton për 11 zjarre të evidentuara në hapësira të hapura
LSDM ngre alarmin: mungesa e parave në buxhet vë në rrezik pensionet

LSDM ngre alarmin: mungesa e parave në buxhet vë në rrezik pensionet
Shtohen me mbi 50 për qind ndërhyrjet e Ndihmës së Shpejtë në Tetovë për shkak të vapës

Shtohen me mbi 50 për qind ndërhyrjet e Ndihmës së Shpejtë në Tetovë për shkak të vapës
Kuvendi i Maqedonisë së Veriut miraton ligjin e ri për lojërat e fatit

Kuvendi i Maqedonisë së Veriut miraton ligjin e ri për lojërat e fatit
Motoçiklisti humb jetën pas një aksidenti rrugor në Kumanovë

Motoçiklisti humb jetën pas një aksidenti rrugor në Kumanovë
Dimitrieska-Koçoska: Prej 1 korrikut, ulen tarifat doganore për 70 lëndë të para dhe produkte të ndërmjetme

Dimitrieska-Koçoska: Prej 1 korrikut, ulen tarifat doganore për 70 lëndë të para dhe produkte të ndërmjetme
Perabetcasibombetparkbetpark girişGrandpashabetgrandpashabetcasibomGrandpashabetlunabetcasibomMeritkingCasibomCasibomdamabetcasibombetpascasibomjojobet girişKickmatbetdeneme bonusu veren sitelerMadridbetMadridbetJojobetJojobetgrandpashabetHoliganbetnakitbahisJojobetgrandpashabetgrandpashabetjojobetcasibomjojobetjojobetcasibomcasibom girişholiganbetBetpasjojobetjojobet girişimajbetjojobetbetcio