Policia ndërhyn në Tetovë pas tentativës për përleshje mes të miturve, dëmtohet edhe makina e një 43-vjeçari

Rreth orës 23:15 të datës 26.06.2026, në kryqëzimin e rrugëve „Iliria“ dhe „Jane Sandanski“ në Tetovë, efektivët e policisë kanë konstatuar praninë e një grupi më të madh të miturish, të cilët kanë tentuar të përfshihen në një përleshje fizike me një grup tjetër.
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Pas reagimit të zyrtarëve policorë, të miturit janë shpërndarë, ndërsa dy prej tyre janë ndaluar.
Në të njëjtën kohë, R.O. (43) nga Tetova ka raportuar se grupi i të miturve i ka dëmtuar me sende të forta automjetin e tij të udhëtarëve „Audi“ me targa të Tetovës.
Autoritetet po ndërmarrin masa për zbardhjen e plotë të rastit.