Përparim Bajrami do të lirohet nga burgu i Shutkës pas vënies së garancisë prej mbi 1,1 milion eurosh

Këshilli Penal i Gjykatës Themelore Penale në Shkup ka miratuar garancinë prej 1.140.781 eurosh, të ofruar përmes pasurive të paluajtshme, dhe ka vendosur t’ia heqë paraburgimin Përparim Bajramit, të akuzuarit të parë në çështjen e njohur si “Lotaria”.
Avokati i tij, Elenko Milanov, i tha TV21 se garancia nuk përbëhet nga prona personale e Bajramit. Ajo përfshin pasuri të paluajtshme të prindit të tij dhe prona në pronësi të një kompanie, emri i së cilës nuk është bërë publik.
Të lidhura
None found
Meqë prokurori publik dhe palët hoqën dorë nga e drejta e ankesës, vendimi është bërë i formës së prerë. Bajrami pritet të dalë nga Burgu i Shkupit pasi hipoteka të regjistrohet në Kadastër.
Për të siguruar paraqitjen e tij në gjykatë, ndaj Bajramit janë vendosur edhe masa kujdesi: pasaporta do t’i merret, nuk do të mund të pajiset me dokument të ri udhëtimi dhe do të duhet të paraqitet rregullisht pranë institucioneve.
Më 13 gusht 2026, ndaj tij u ngrit aktakuzë për “keqpërdorim të pozitës dhe autorizimit zyrtar”, vepër që mund të dënohet me deri në pesë vjet burgim. Pasi për një periudhë nuk ishte i arritshëm, Bajrami u paraqit vetë më 9 shtator për të vuajtur paraburgimin. Sipas Ligjit për Procedurë Penale, për këtë lloj aktakuze paraburgimi mund të zgjasë jo më shumë se 60 ditë, deri më 8 nëntor.
Në seancën e mbajtur më 18 shtator, Bajrami u deklarua i pafajshëm.
Përveç tij, në këtë çështje akuzohen ish-zëvendëskryeministri Artan Grubi, ish-sekretari i Qeverisë Metodija Dimovski dhe pesë ish-anëtarë të Bordit Mbikëqyrës. Sipas akuzës, vendimi i Qeverisë për blerjen e terminaleve të videolotarisë dhe organizimin e lojërave të fatit në mënyrë të pavarur i shkaktoi SHA “Lotaria Shtetërore” dëm prej rreth 9,7 milionë eurosh. Kjo, pavarësisht se që nga viti 2013, e drejta përkatëse ishte investuar si kontribut jomonetar me vlerë 6,2 milionë euro në kompaninë e përbashkët me “Casinos Austria”.