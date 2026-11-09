Pammer: BE-ja do të kundërshtojë çdo përpjekje të Bullgarisë për të bllokuar Maqedoninë përmes protokollit

Pammer: BE-ja do të kundërshtojë çdo përpjekje të Bullgarisë për të bllokuar Maqedoninë përmes protokollit

Asnjë vend tjetër, përveç Bullgarisë, nuk e ka cilësuar Protokollin e dytë si pjesë të kornizës së negociatave të Maqedonisë së Veriut me BE-në. Ambasadori austriak në vend, Martin Pammer, tha në emisionin “Europat” në “TV 24” se, nëse Sofja përpiqet ta përdorë dokumentin për të ushtruar trysni gjatë negociatave, shtetet anëtare të BE-së do të reagojnë dhe do t’i bëjnë të qartë Bullgarisë se protokolli nuk është pjesë e procesit negociues.

Prej vitesh, Austria është ndër mbështetëset më të forta të integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Megjithatë, shtrohet çështja nëse Vjena mund ta zhbllokojë ngërçin diplomatik mes Shkupit, Sofjes dhe Brukselit dhe ta kthejë mbështetjen politike në hapa konkretë.

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Pammer kujtoi se Austria ka traditë në lehtësimin e dialogut dhe ndërmjetësimin, por përfshirja e një pale të tretë në këtë proces kërkon miratimin e Shkupit dhe Sofjes.

Sipas tij, ende nuk është e qartë nëse të dyja palët janë dakord për këtë. Austria, megjithatë, është e gatshme të angazhohet nëse këtë e kërkojnë të gjitha palët e interesuara.


Shtuar 9.11.2026 08:39

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