SPAK regjistron akuza të reja për ish-drejtuesen e SHISH, Vlora Hyseni

SPAK regjistron akuza të reja për ish-drejtuesen e SHISH, Vlora Hyseni

Prokuroria e Posaçme (SPAK), ka regjistruar akuza të reja ndaj ish drejtueses së SHISH, Vlora Hyseni. Mësohet se ajo po hetohet për “pastrim parash” dhe “korrupsion”, akuza të cilat i a rëndojnë edhe më shumë pozitën e saj.

Htimet ndaj ish-drejtueses së Shërbimit Informativ Shtetëror, Vlora Hyseni, zhvillohen në kuadër të dosjes së AKSHI-t, ku ajo dyshohet për përfshirje në veprimtari që lidhen me biznesmenin Ergys Agasi.

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Sipas të dhënave të bëra publike nga SPAK më parë, Hyseni është nën hetim për dy vepra penale “Përkrahja e autorit të krimit” dhe “Zbulimi i akteve ose të dhënave sekrete”.

Hetimi lidhet me dyshimet se ajo mund të ketë ndihmuar Agasin gjatë kohës që ky i fundit ndodhej në arrati, duke i vënë në dispozicion informacione konfidenciale shtetërore.


Shtuar 9.11.2026 08:36

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