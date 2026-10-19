Muhamed Zekiri dënohet me 1 vit e 7 muaj burgim

Muhamed Zekiri dënohet me 1 vit e 7 muaj burgim

Gjykata e Apelit ka vendosur dënimin me 1 vit e 7 muaj burg për ish-sekretarin e Qeverisë, Muhamed Zekiri, në çështjen penale ku ai akuzohet për shpërdorim të detyrës. Rasti lidhet me kontratat e lidhura për shërbime konsulence, që kishin për qëllim analizimin e situatës dhe shqyrtimin e mundësisë për privatizimin e Postave dhe Hekurudhave të RMV-së, pa zhvilluar procedurë të prokurimit publik, njofton “Koha”.

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Ky vendim është marrë pas rigjykimit të çështjes. Zekiri mund ta kundërshtojë atë në Gjykatën Supreme brenda një afati prej 8 ditësh. Sipas Prokurorisë, përmes këtyre kontratave buxhetit të shtetit i është shkaktuar dëm në vlerë mbi 1.1 milion euro.

Gjykata e Apelit ka bërë të ditur gjithashtu se është urdhëruar konfiskimi i pasurisë së kompanisë kontraktuese Interholding, ndërsa një masë e tillë nuk është marrë ndaj Zekirit.

Çështja ishte kthyer për rigjykim pasi në muajin shtator Gjykata e Apelit në Shkup shfuqizoi aktgjykimin e Gjykatës Themelore Penale të Shkupit ndaj ish-sekretarit të përgjithshëm të Qeverisë, Muhamed Zeqiri, i cili akuzohej për keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar.

Në dhjetor të vitit të kaluar, Gjykata Themelore Penale e Shkupit e shpalli Zeqirin fajtor dhe e dënoi me 2 vjet e 6 muaj burg për veprën e keqpërdorimit të pozitës dhe autoritetit zyrtar. Akuza ishte ngritur në bazë të nenit 353, paragrafi 4, të Kodit Penal, i cili pas ndryshimeve të fundit parashikon dënim nga 1 deri në 5 vjet burgim.

Prokuroria e akuzoi për nënshkrimin e dy kontratave për shërbime konsulence, pa u zhvilluar procedura përkatëse e prokurimit publik. Përveç dënimit me burg, gjykata kishte urdhëruar edhe kompensimin e dëmit ndaj Buxhetit të Shtetit, në shumën prej 71.338.336 denarësh.


Shtuar 19.10.2026 19:52

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