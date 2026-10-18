MPB njofton rregullat e reja për armët: nga janari 2027 lejohen deri në 10 armë për person

Ligji i ri për armët pritet të hyjë në fuqi në janar të vitit 2027 dhe një nga risitë kryesore të tij është vendosja e kufirit prej dhjetë armësh me leje për çdo person.
Të lidhura
None found
Ky kufizim nuk do të zbatohet për sportistët aktivë të qitjes, të cilët marrin pjesë në gara dhe përmbushin kriteret ligjore për posedimin e një numri më të madh armësh. Personat që aktualisht kanë më shumë se dhjetë armë të licencuara do të kenë një periudhë njëvjeçare për t’iu përshtatur dispozitave të reja. Brenda këtij afati, ata mund t’i dorëzojnë ose çaktivizojnë armët e tepërta, ose të kërkojnë leje si koleksionistë.
MPB-ja bëri të ditur se ligji përcakton që një person fizik mund të ketë në pronësi maksimumi dhjetë armë me leje. Përjashtim përbëjnë sportistët aktivë të qitjes që marrin pjesë në gara dhe që i plotësojnë kushtet e përcaktuara nga ligji.
Ndryshimet kryesore përfshijnë kufizimin e numrit të armëve për person, lejimin e deri në 10 armëve me leje dhe përjashtimin e sportistëve aktivë të qitjes që plotësojnë kriteret ligjore.
Ndër risitë e tjera është edhe përgjysmimi i periudhës së vlefshmërisë për vazhdimin e dokumenteve të armëve, e cila do të ulet nga dhjetë në pesë vjet. Po ashtu, parashikohet një klasifikim i ri i armëve, në përputhje me direktivën evropiane, si dhe kërkesa më të forta për mënyrën e ruajtjes së tyre.
Personat që aplikojnë për blerjen e një arme do të duhet të paraqesin një deklaratë nën përgjegjësi materiale dhe penale, përmes së cilës dëshmojnë se kanë siguruar hapësirë të përshtatshme për ruajtjen e saj në mënyrë të sigurt.
Ligji i ri parashikon gjithashtu mundësinë e legalizimit dhe dorëzimit vullnetar të armëve ilegale. Sipas MPB-së, kjo procedurë do të jetë e hapur për një vit nga nisja e zbatimit të ligjit dhe do të zhvillohet në përputhje me kushtet ligjore.
Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare përcaktojnë dorëzimin vullnetar dhe legalizimin e armëve ilegale, ndërsa afati për përfundimin e kësaj procedure është një vit nga dita e fillimit të zbatimit të ligjit.
Një tjetër ndryshim lidhet me digjitalizimin e procesit të pajisjes me leje për armë. Kërkesat për autorizim për blerjen e armëve do të mund të dorëzohen edhe në mënyrë elektronike.
Sa i përket aksionit të fundit për dorëzimin vullnetar të armëve, i zhvilluar nga 4 qershori 2010 deri më 4 qershor 2011, MPB-ja njoftoi se në të gjitha stacionet policore u dorëzuan gjithsej 39 armë dhe 2.368 copë municion të kalibrave të ndryshëm.
Ministria bëri të ditur se ende nuk është përcaktuar një datë për nisjen e një fushate të re për dorëzimin e armëve ilegale. Në rast se merret një vendim i tillë, qytetarët do të njoftohen me kohë.