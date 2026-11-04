Kos kërkon nga Maqedonia e Veriut zbatimin e ndryshimeve kushtetuese

Kos kërkon nga Maqedonia e Veriut zbatimin e ndryshimeve kushtetuese

Zbatimi i ndryshimeve kushtetuese mbetet një detyrim që Maqedonia e Veriut duhet ta përmbushë, theksoi sot Komisionerja Evropiane për Zgjerimin, Marta Kos. Në konferencën për shtyp, ajo rikujtoi se kushtet janë përcaktuar qartë në konkluzionet e Këshillit të BE-së të 18 korrikut 2022.

Gjatë prezantimit të sotëm të raportit të progresit të Komisionit Evropian për vendet kandidate përpara Komitetit të Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian, Kos vlerësoi angazhimin e Maqedonisë së Veriut për reformat e BE-së në kuadër të agjendës së reformave. Sipas saj, vendi duhet të dëshmojë tani të njëjtën vendosmëri edhe për të ecur përpara në rrugën evropiane.

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Komisionerja siguroi se mbështetja e Komisionit Evropian për Maqedoninë e Veriut drejt anëtarësimit në BE do të vijojë. Ajo shpjegoi se synimi mbetet hapja e grupit të parë menjëherë pas plotësimit të kushteve, duke nënvizuar se hapi i radhës i takon Maqedonisë së Veriut.

Kos evidentoi gjithashtu se puna teknike për standardet e hapjes së Klasterit 1 ka shënuar përparim.


Shtuar 4.11.2026 16:52

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