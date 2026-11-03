Klekovski: Po hartohet ligj i ri për barnat

Klekovski: Po hartohet ligj i ri për barnat

Pas 19 vitesh dhe mbi 20 ndryshimeve në ligjin në fuqi, autoritetet po përgatisin një ligj të ri për barnat, i cili synon përafrimin e plotë me legjislacionin evropian. Kështu bëri të ditur ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski, pas konsultimit kombëtar për këtë çështje.

Në konsultim morën pjesë përfaqësues të shoqatave të pacientëve, odave farmaceutike dhe industrisë farmaceutike, si dhe ekspertë e përfaqësues të institucioneve qeveritare.

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Klekovski sqaroi se kuadri i ri do të zëvendësojë ligjin aktual, të miratuar më 2007. Barnat dhe pajisjet mjekësore do të trajtohen përmes ligjeve të ndara, ndërsa në një fazë të mëvonshme pritet të miratohet edhe një ligj i posaçëm për veprimtarinë farmaceutike.

“Për pacientin, një sistem i mirëorganizuar i barnave nënkupton marrjen në kohë të terapisë, besim te cilësia dhe siguria e saj, si dhe informacion të saktë për përdorimin”, tha ministri.

Ndër hapat e parashikuar janë shqyrtimi i të gjitha vërejtjeve të dorëzuara, krijimi i mekanizmave më të fortë për parandalimin e mungesave të barnave dhe lehtësimi i raportimit të reaksioneve të padëshiruara. Po ashtu, në bashkëpunim me Agjencinë për Barna dhe Pajisje Mjekësore (MALMED), do të përgatitet një plan për zbatimin e ligjit.

“Vlera e ligjit varet nga zbatimi i tij. Për këtë arsye, për çdo detyrim të ri duhet të përcaktohet se kush do ta zbatojë, me çfarë kuadrosh e mjetesh dhe brenda cilit afat”, u shpreh Klekovski.

Procesi po zhvillohet me mbështetjen e Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) në Maqedoni.


Shtuar 3.11.2026 18:45

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