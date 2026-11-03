Jakupi: Dënimet më të ashpra nuk i parandalojnë vrasjet, shteti duhet të mbrojë jetën e qytetarëve

Jakupi: Dënimet më të ashpra nuk i parandalojnë vrasjet, shteti duhet të mbrojë jetën e qytetarëve

Shkëlqim Jakupi, njohës i çështjeve politike, u bëri thirrje institucioneve përgjegjëse të dëgjojnë protestuesit për vrasjen e Arlinda Zekajt. Ai kërkoi masa konkrete për të përmirësuar organizimin dhe funksionimin e institucioneve.

Në emisionin “Ditari” në Tëvë1, Jakupi tha se mbrojtja e jetës së qytetarëve është përgjegjësi kushtetuese dhe ligjore e shtetit. Sipas tij, institucionet duhet të veprojnë me profesionalizëm në raste të tilla dhe të përmirësojnë mënyrën e punës, që të parandalohen ngjarje të ngjashme në të ardhmen.

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Sa u përket veprave penale të vrasjes, ai kujtoi se Kodi Penal parashikon dënime nga dhjetë vjet burgim deri në burgim të përjetshëm. Jakupi tha se përcaktimi i këtyre dënimeve lidhet edhe me çështje sociale dhe se ato janë të krahasueshme me dënimet në shtetet e rajonit dhe të Evropës.

Megjithatë, sipas Jakupit, ashpërsimi i dënimeve nuk është dëshmuar domosdoshmërisht si politikë e suksesshme parandaluese. Ai u shpreh se personat që vendosin të kryejnë një vepër penale nuk mendojnë në atë moment për vendimin apo pasojat ligjore që mund t’i presin.


Shtuar 3.11.2026 18:37

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