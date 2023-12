FOTO E RRALLË / Momenti kur Ismet Jashari kthehet në vendlindje pas tetë vitesh

Kjo foto është bërë me 27 mars 1997. Atë ditë Ismet Jashari, që më vonë do të njihet si Komandant Kumanova, kthehet nga Zvicra në vendlindjen e tij, në Orizare të Kumanovës, ndërsa në oborr po e priste babai i tij, Jashari. Ai ishte larguar në vitin 1989 për t’u rikthyer pranë familjes pas plot tetë vitesh.

Megjithatë, pa u bërë as 24 orë nga bashkimi me familjen, policia maqedonase e arreston atë për shkak të aktivitetit të tij per çështjen shqiptare.

Fotoja e rrallë është publikur nga Nderim Jashari nga fshati Orizare e Kumanovës, nipi i Ismet Jasharit, transmeton Albeu.com.

Nderimi ka shkruar se si me padurim është pritur ardhja e Ismetit, por se ai ishte spinuar dhe pas 24 orë ishte arrestuar nga policia.

Ismet dhe Murat Jashari nuk kishin mundur të marrin pjesë as në varrimin e nënës së tyre!

Ja postimi i Nderim Jasharit pa ndërhyrje:

Pritja e babës për djalin për një kohë të gjatë ishte e dhimbshme edhe pse nëna kishte vdekur dy vite ma herët dhe nuk kishin mund të marin pjesë në vorrim asnjëri nga djemt, as Murati dhe as Ismeti.

Largohet në Prill të vitit 1989 nga vendlindja Orizarja dhe kthehet në shtëpi më 27 mars 1997 pas shumë viteve. Ditën e nesërme arrestohet nga policia. Ne si familje ishim gëzuar pa mas për ardhjen e Abijës (Ismet Jashari) në shtëpi por akoma pa i bërë 24 orë u spiunua (?) dhe u arrestua nga policia.

Në foto Ismeti (dëshmorë) me babën Jashar më datë 27 Mars 1997 në Orizare, në ditën që u kthye në shtëpi. /albeu.com/