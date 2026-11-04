Banka Popullore: Më 5 nëntor nisin tërheqjet në Manastir për klientët e ALTA Banka AD Bitola pa kartela pagese

Qytetarët që kanë llogari pagese në ALTA Banka AD Bitola, por nuk disponojnë kartela pagese, do të mund të tërheqin para në sportelet e degës kryesore të bankës në Manastir duke nisur nga e enjtja, 5 nëntor 2026, njoftoi Banka Popullore.
Për këtë qëllim, në degën që ndodhet në rrugën “Dobrivoje Radosavljeviç” nr. 21 në Manastir do të vihen në funksion disa sportele.
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Shërbimi u drejtohet qytetarëve që marrin fonde në llogaritë e tyre pa pasur kartelë pagese, veçanërisht pensionistëve dhe përfituesve të ndihmës sociale. Shuma që mund të tërhiqet është deri në 20,000 denarë, kufiri maksimal i lejuar për një periudhë dyjavore.
Prej 6 nëntorit, përfshirë edhe të shtunën, 7 nëntor, dega do të punojë me dy ndërrime për t’u shërbyer sa më shumë klientëve. Tërheqjet do të zhvillohen gjatë disa ditëve sipas një orari; secili qytetar do të marrë me SMS njoftimin për ditën dhe orën kur duhet të paraqitet në filial.
Banka Popullore u kërkon qytetarëve të respektojnë terminin e caktuar dhe të mos shkojnë në filial në ditë të tjera apo përpara orës së njoftuar, në mënyrë që të shmangen grumbullimet dhe pritjet e gjata. Për personat që nuk mund të paraqiten në orarin e tyre do të caktohen termine shtesë.
Në këto sportele do të kryhen vetëm tërheqje parash, jo transaksione të tjera. Banka Popullore bëri të ditur gjithashtu se po përgatitet hapja e sporteleve për pensionistët dhe përfituesit e ndihmës sociale edhe në qytete të tjera të vendit, për të cilat do të japë njoftim së shpejti.