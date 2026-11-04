Banka Popullore: Më 5 nëntor nisin tërheqjet në Manastir për klientët e ALTA Banka AD Bitola pa kartela pagese

Banka Popullore: Më 5 nëntor nisin tërheqjet në Manastir për klientët e ALTA Banka AD Bitola pa kartela pagese

Qytetarët që kanë llogari pagese në ALTA Banka AD Bitola, por nuk disponojnë kartela pagese, do të mund të tërheqin para në sportelet e degës kryesore të bankës në Manastir duke nisur nga e enjtja, 5 nëntor 2026, njoftoi Banka Popullore.

Për këtë qëllim, në degën që ndodhet në rrugën “Dobrivoje Radosavljeviç” nr. 21 në Manastir do të vihen në funksion disa sportele.

Të lidhura

None found

Shërbimi u drejtohet qytetarëve që marrin fonde në llogaritë e tyre pa pasur kartelë pagese, veçanërisht pensionistëve dhe përfituesve të ndihmës sociale. Shuma që mund të tërhiqet është deri në 20,000 denarë, kufiri maksimal i lejuar për një periudhë dyjavore.

Prej 6 nëntorit, përfshirë edhe të shtunën, 7 nëntor, dega do të punojë me dy ndërrime për t’u shërbyer sa më shumë klientëve. Tërheqjet do të zhvillohen gjatë disa ditëve sipas një orari; secili qytetar do të marrë me SMS njoftimin për ditën dhe orën kur duhet të paraqitet në filial.

Banka Popullore u kërkon qytetarëve të respektojnë terminin e caktuar dhe të mos shkojnë në filial në ditë të tjera apo përpara orës së njoftuar, në mënyrë që të shmangen grumbullimet dhe pritjet e gjata. Për personat që nuk mund të paraqiten në orarin e tyre do të caktohen termine shtesë.

Në këto sportele do të kryhen vetëm tërheqje parash, jo transaksione të tjera. Banka Popullore bëri të ditur gjithashtu se po përgatitet hapja e sporteleve për pensionistët dhe përfituesit e ndihmës sociale edhe në qytete të tjera të vendit, për të cilat do të japë njoftim së shpejti.


Shtuar 4.11.2026 10:48

Tags: ,
Rokas i dorëzon Mickoskit raportin e KE-së, rruga drejt BE-së kushtëzohet nga ndryshimet kushtetuese

Rokas i dorëzon Mickoskit raportin e KE-së, rruga drejt BE-së kushtëzohet nga ndryshimet kushtetuese
Sali: Afrimi gradual me BE-në duhet t’u sjellë qytetarëve përfitime të prekshme para anëtarësimit

Sali: Afrimi gradual me BE-në duhet t’u sjellë qytetarëve përfitime të prekshme para anëtarësimit
Përparim Bajrami do të lirohet nga burgu i Shutkës pas vënies së garancisë prej mbi 1,1 milion eurosh

Përparim Bajrami do të lirohet nga burgu i Shutkës pas vënies së garancisë prej mbi 1,1 milion eurosh
Siljanovska-Davkova në Parlamentin Evropian: Përparimi drejt BE-së kërkon vullnet politik të përbashkët dhe veprime konkrete

Siljanovska-Davkova në Parlamentin Evropian: Përparimi drejt BE-së kërkon vullnet politik të përbashkët dhe veprime konkrete
Pandovski: Ndikimi politik dhe financimi cenojnë pavarësinë e gjyqësorit

Pandovski: Ndikimi politik dhe financimi cenojnë pavarësinë e gjyqësorit
Janevska për hetimin në Universitetin “Goce Dellçev” në Shtip: Personi është identifikuar dhe do të përballet me pasojat

Janevska për hetimin në Universitetin “Goce Dellçev” në Shtip: Personi është identifikuar dhe do të përballet me pasojat
Prokuroria kërkon paraburgim për dy të dyshuar për manipulimin e sistemit elektronik të Universitetit të Shtipit

Prokuroria kërkon paraburgim për dy të dyshuar për manipulimin e sistemit elektronik të Universitetit të Shtipit
Siljanovska-Davkova në takimin me Rutte: Korridoret 8 dhe 10, me rëndësi strategjike për lëvizshmërinë ushtarake dhe sigurinë e NATO-s

Siljanovska-Davkova në takimin me Rutte: Korridoret 8 dhe 10, me rëndësi strategjike për lëvizshmërinë ushtarake dhe sigurinë e NATO-s