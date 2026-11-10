Cili ushqim rekomandohet kur ju merr uria para gjumit?

Kur uria shfaqet vonë në mbrëmje, patatet e skuqura, biskotat apo një tas me drithëra mund të duken si zgjidhja më e lehtë. Por, sipas nutricionistëve, ajo që hani para se të flini mund të ndikojë në qëndrueshmërinë e sheqerit në gjak, ndjesinë e ngopjes dhe cilësinë e gjumit. Siç shkruan Martha Stewart, dietologët e regjistruar rekomandojnë një kombinim arrash me fruta të thata.
Në veçanti, nutricionistët veçojnë fëstikët me qershi të thata si zgjedhjen më të shëndetshme për urinë e natës vonë. Sipas tyre, kjo përzierje e thjeshtë u përgjigjet shumicës së nevojave të trupit gjatë natës. Shefja e kuzhinës dhe nutricionistja Jackie Newgent e quan variantin e saj me fëstikë dhe qershi «përzierje gjumi»: një ushqim të thjeshtë, të shijshëm dhe pa stimulues. Ndonëse përbërësit janë të zakonshëm, ajo thotë se dobia e tyre mbështetet në shkencë, transmeton Klankosova.tv.
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Një vakt i lehtë para gjumit duhet të shuajë urinë pa shkaktuar rritje të sheqerit në gjak dhe, njëkohësisht, të ndihmojë gjumin e qetë. Sipas nutricionistëve, arrat dhe qershitë i përmbushin të dyja këto qëllime. Ata theksojnë se proteina, yndyrnat e shëndetshme dhe fibrat duhet të jenë pjesë e ushqimit të mbrëmjes.
Fëstikët, njësoj si arrat, i përmbajnë të tre këta përbërës. Kjo mund të ndihmojë në shmangien e rritjes së sheqerit në gjak, e cila mund ta bëjë një person të zgjohet i uritur në mes të natës. Nutricionistja Sapna Peruvemba shpjegon se ky ekuilibër krijon ndjesi ngopjeje dhe ndihmon që niveli i sheqerit në gjak të mbetet më i qëndrueshëm përgjatë natës.
Qershitë janë ndër burimet e pakta natyrore të melatoninës, hormonit që rregullon ciklin e gjumit dhe të zgjimit. Kur ato shoqërohen me arrat, magnezi i të cilave ndihmon relaksimin, ky ushqim e përgatit gradualisht trupin për pushim. Si Peruvemba, ashtu edhe Newgent, e konsiderojnë përfshirjen e ushqimeve të pasura me magnez dhe melatoninë thelbësore për dietën para gjumit.