Rezultatet e studimeve të hershme tregojnë se një vaksinë e re, që po zhvillohet nga shkencëtarët kundër kancerit të lëkurës, mund ta ulë me 42 për qind mundësinë e rikthimit të sëmundjes pas operacionit.
Sipas Mirror, në Mbretërinë e Bashkuar rreth 20,980 persona diagnostikohen çdo vit me melanomë. Pas ndërhyrjes kirurgjikale, kanceri rikthehet te 10 deri në 15 për qind e pacientëve, transmeton Klankosova.tv.
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Vaksina krijohet veçmas për çdo pacient, ndryshe nga vaksinat tradicionale. Pas heqjes së tumorit nga kirurgu, shkencëtarët krahasojnë ADN-në e qelizave kancerogjene me atë të qelizave të shëndetshme të pacientit, duke përcaktuar dallimet mes tyre.
Nga këto veçori përgatitet një udhëzim gjenetik, i quajtur mRNA, që më pas injektohet në trup. Kjo e ndihmon sistemin imunitar t’i dallojë qelizat kancerogjene si kërcënim dhe të aktivizojë qelizat T, të cilat identifikojnë e shkatërrojnë qelizat e kancerit të mbetura pas operacionit.
Kompanitë farmaceutike amerikane Moderna dhe Merck po e zhvillojnë vaksinën. Muajin e kaluar përfundoi faza e tretë e studimit klinik; tani shkencëtarët po monitorojnë efektet e saj afatgjata te pacientët, si edhe ndikimin në mbijetesë.
Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave (FDA) nuk e ka miratuar ende vaksinën, ndaj ajo nuk ofrohet për përdorim të zakonshëm jashtë studimeve klinike.
Melanoma lind në melanocite, qeliza që prodhojnë melaninën, pigmentin përgjegjës për ngjyrën e lëkurës. Edhe pse shfaqet më rrallë se disa lloje të tjera të kancerit të lëkurës, ajo mund të përhapet në pjesë të tjera të trupit nëse nuk zbulohet herët.
Si një nga format më serioze të kancerit të lëkurës, melanoma kërkon zbulim të hershëm dhe trajtim në kohë.