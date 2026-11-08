A i lani dhëmbët siç duhet? Këshillat e ekspertit për një higjienë më të mirë orale

Larja e dhëmbëve është pjesë e përditshme e higjienës, por jo të gjithë e kryejnë në mënyrën e duhur. Edhe pse rregullat bazë njihen gjerësisht, shpesh ato nuk zbatohen me përpikëri.
Profesor Emeritus Murray Thomson nga Universiteti i Otagos ka identifikuar gabimet më të shpeshta që bëhen gjatë kujdesit për dhëmbët. Ai është autor i pothuajse 500 punimeve profesionale dhe për më shumë se tri dekada ka trajnuar breza dentistësh.
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Përdorni gjithmonë një furçë me fije të buta
Sipas Thomson, furçat e buta janë zgjedhja e vetme e këshillueshme, ndërsa ato me fortësi mesatare ose të lartë duhen shmangur. Pllaka bakteriale është një biofilm i butë, të cilin profesori e përshkruan edhe si “mukus”, ndaj nuk kërkohet fërkim i fuqishëm për ta larguar.
Presioni i tepërt gjatë larjes mund të dëmtojë mishrat dhe të konsumojë dentinën, shtresën më të butë të dhëmbit që ndodhet pranë qafës së tij.
Një metodë e organizuar ndihmon të mos lini zona pa pastruar
Thomson tregon se gjatë punës klinike ka mundur të kuptojë nëse një pacient është djathtak apo majtak vetëm duke parë se cilat pjesë të dhëmbëve janë më pak të pastra. Shpesh, njerëzit i kushtojnë më pak vëmendje anës së gojës që përkon me dorën dominuese.
Për të shmangur këtë problem, ai sugjeron një teknikë të ndarë në katër etapa: fillimisht pastrohet pjesa e brendshme e dhëmbëve të poshtëm, më pas ana e jashtme, dhe e njëjta procedurë përsëritet te dhëmbët e sipërm.
Rregulli i dy minutave mund të jetë një orientim i dobishëm, sidomos për ata që e përfundojnë larjen shumë shpejt. Megjithatë, koha nuk mjafton nëse teknika nuk është e saktë. “Rëndësi ka cilësia, jo sasia”, thekson Thomson.
Ndërroni furçën kur fijet humbasin formën
Këshilla tradicionale për ta zëvendësuar furçën e dhëmbëve çdo stinë nuk duhet konsideruar si rregull i prerë. Thomson e ndërron furçën e tij disa herë gjatë vitit dhe shpjegon se ajo mund të përdoret për sa kohë fijet mbeten të drejta dhe ruajnë formën e tyre.
Furça duhet të thahet pas përdorimit
Për arsye higjienike, profesori nuk do ta mbante furçën menjëherë pranë tualetit, por nuk sheh problem nëse ajo vendoset në pjesën tjetër të banjës. Ai këshillon që furça e lagur të mos mbulohet, pasi duhet lënë të thahet.
Sa më gjatë të qëndrojë e lagësht, aq më shumë mundësi krijohen për shumimin e baktereve.
Dy larje në ditë janë të mjaftueshme
Kur kryhet siç duhet, larja e dhëmbëve dy herë në ditë është e mjaftueshme, sipas Thomson. Larja tri herë në ditë mund të jetë “ndoshta e tepërt”. Për freskimin e frymës pas drekës, ai rekomandon çamçakëz pa sheqer.
Pastroni rregullisht edhe hapësirat ndërdhëmbore
Edhe pse më parë përdorte fillin dentar çdo mëngjes, vitet e fundit Thomson ka zgjedhur furçat e vogla ndërdhëmbore, të cilat i cilëson si “të mrekullueshme”. Ai këshillon që hapësirat mes dhëmbëve të pastrohen rregullisht, idealisht dy deri në tri herë në javë ose edhe më shpesh kur është e mundur.
Këshilla për rutinën e mbrëmjes
Pas larjes së dhëmbëve, pështyjeni pastën, por mos e shpëlani gojën me ujë. Kjo lejon që fluori të qëndrojë më gjatë në kontakt me dhëmbët.
Thomson e përshkruan përzierjen e pastës së dhëmbëve, pështymës dhe mbetjeve të larguara gjatë larjes si një “lëng”.