VIDEO/ Incident para Kryeministrisë, makina përfundon në shkallët e godinës, shkelmon derën e institucionit

Ditën e sotme, një incident i pazakontë është regjistruar në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, ku një automjet ka përfunduar në shkallët e godinës së Kryeministrisë.
Pas ndalimit të mjetit, drejtuesi është parë duke dalë nga automjeti dhe duke u ngjitur drejt hyrjes së institucionit, ku më pas ka goditur me shkelma dyert e godinës.
Të lidhura
None found
Në pamjet e publikuara shihet edhe një efektiv policie që afrohet pranë automjetit, por më pas qëndron në distancë pa ndërhyrë në momentin kur qytetari godet hyrjen e Kryeministrisë.
Deri tani, nuk dihen motivet që kanë çuar drejtuesin e mjetit në këtë veprim.