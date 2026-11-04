U tha se u sulmua nga ariu, por u vra me armë zjarri: arrestohen gruaja dhe djali i 57-vjeçarit në Bulqizë

U tha se u sulmua nga ariu, por u vra me armë zjarri: arrestohen gruaja dhe djali i 57-vjeçarit në Bulqizë

Vdekja e 57-vjeçarit në fshatin Godvi të Bulqizës, e raportuar fillimisht si pasojë e sulmit nga një kafshë e egër, rezultoi nga hetimet se ishte vrasje me armë zjarri.

Familjarët kishin deklaruar se ai ishte sulmuar nga një ari. Hetimet dhe ekzaminimet mjekoligjore, megjithatë, treguan se 57-vjeçari ishte qëlluar me armë zjarri.

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Ngjarja ndodhi më 3 nëntor 2026. Pas hetimeve intensive, Sektori për Hetimin e Krimeve të Rënda në DVP Dibër, nën drejtimin e Prokurorisë, arriti ta dokumentonte më 4 nëntor.

Policia ka ndaluar bashkëshorten dhe djalin e viktimës. Ata dyshohen se kanë vepruar së bashku për të vrarë shtetasin me inicialet U.F., duke përdorur armë zjarri dhe mjete të forta prerëse.

Bashkëshortja, 57 vjeçe, dhe djali, 33 vjeç, të dy banues në fshatin Godvi, janë vënë në pranga.

Gjatë hetimeve u sekuestruan një pistoletë model 54 me fishekët e saj dhe një gëzhojë pistolete, e gjetur në oborrin e banesës.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Dibrës për veprat penale “Vrasja për shkak të marrëdhënieve familjare” dhe “Mbajtja pa leje e armëve dhe municioneve”, të kryera në bashkëpunim.


Shtuar 4.11.2026 16:08

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