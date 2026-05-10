U dhunua barbarisht ish-kryetari i PD-së në Lezhë/ Zbardhen detaje, autorët i thyen këmbët dhe i prenë veshin, përfundon te Trauma

Detaje janë zbardhur nga ngjarja e rëndë në Lezhë mbrëmjen e kaluar, ku ish-kryetari i PD-së në njësinë administrative të Dajçit në Zadrimë të Lezhës, është dhunuar.
Mësohet se, 53-vjeçari, Sokol Toma, është goditur me sende të forta, dhe si pasojë është dërguar tek Spitali i Traumës për mjekim më të specializuar.
Sipas burimeve nga Spitali i Traumës, agresorët i kanë thyer këmbët dhe i kanë prerë veshin 53-vjeçarit. Ndërkohë zbulohet se Toma është shtruar në pavijonin e ortopedisë. Policia po punon për identifikimin dhe kapjen e autorëve, teksa ende nuk dihen arsyet përse është dhunuar.