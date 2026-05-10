U dhunua barbarisht ish-kryetari i PD-së në Lezhë/ Zbardhen detaje, autorët i thyen këmbët dhe i prenë veshin, përfundon te Trauma

Detaje janë zbardhur nga ngjarja e rëndë në Lezhë mbrëmjen e kaluar, ku ish-kryetari i PD-së në njësinë administrative të Dajçit në Zadrimë të Lezhës, është dhunuar.

Mësohet se, 53-vjeçari, Sokol Toma, është goditur me sende të forta, dhe si pasojë është dërguar tek Spitali i Traumës për mjekim më të specializuar.

Sipas burimeve nga Spitali i Traumës, agresorët i kanë thyer këmbët dhe i kanë prerë veshin 53-vjeçarit. Ndërkohë zbulohet se Toma është shtruar në pavijonin e ortopedisë. Policia po punon për identifikimin dhe kapjen e autorëve, teksa ende nuk dihen arsyet përse është dhunuar.

Kërkoi pavlefshmërinë e dekretit të emërimit të Ols Dados, Veliaj letër KLP-së: Vendimi u mor nga nënkryetari, jo nga organi kolegjial

Debate dhe të bërtitura në mbledhjen e KLP/ Stojani-kryetares: Je çmendur moj, je çmendur, nuk ka gjë më ordinere se kjo…

Aksident i rëndë në në Vlorë/ Makina del nga rruga dhe përplaset me murin, humb jetën 34-vjeçari

I shpallur në kërkim ndërkombëtar për vrasje! Arrestohet në Shqipëri Anton Allakaj, pritet ekstradimi i tij në Kosovë

Rrëfehet babai i 21-vjeçares që u ngacmua nga mjeku: Kriminel që duhet çuar në burg, jo të mbahet në spital, i aplikonte një krem dhe tentonte ta puthte…

Korreshi publikon pamjet nga Lushnja: Liqeni dhe përroi janë kthyer në landfill, na mbytën plehrat

I akuzuar për korrupsion në zgjedhje/ Kryebashkiaku i Vaut të Dejës Kristjan Shkreli shkon në GJKKO për gjyqin ndaj tij

Kërkon lirimin nga qelia, Gjykata e Lartë cakton datën e shqyrtimit të rekursit të Erion Veliajt

