Si ta kuptoni nëse e doni vërtet një lidhje, apo thjesht jeni të mërzitur

E vërteta është se ne jemi rritur në një shoqëri që nuk na pranon plotësisht nëse nuk kemi partner apo familje. Kjo është arsyeja pse shumë prej nesh përfundojnë me partnerë me të cilët nuk jemi dashuruar vërtet. Dhe ndërsa kjo është një pjesë e jetës sonë personale që duhet ta rregullojmë me veten, ka një pjesë tjetër që do që ne të hyjmë në marrëdhënie vetëm sepse jemi të mërzitur.

A keni menduar ndonjëherë pse dëshironi të jeni në një lidhje? A është kjo sepse ndjeni nevojën për të ndarë jetën tuaj me një person tjetër apo sepse thjesht nuk argëtoheni vetëm dhe jeni të mërzitur në shoqërinë tuaj? Ka disa pyetje që duhet t’i bëni vetes për të zbuluar se çfarë ju shqetëson.

Si ndiheni për të kaluarën tuaj?

E keni kapërcyer ish-in apo po mendoni ende për atë person? Kjo është një pyetje e vështirë, përgjigjen për të cilën të gjithë e kemi të vështirë ta pranojmë. Nëse mendoni se nuk keni mbaruar me personin me të cilin keni qenë dhe se plagët kanë nevojë për kohë për t’u shëruar, atëherë është më mirë të mos vazhdoni me një lidhje të re. Dilni, shkoni në festa, udhëtoni, zbuloni veten dhe atë që ju pëlqen dhe kur të ndjeni vërtet se ka ardhur koha, atëherë i thoni “po” një partneri të ri.

Sa e lehtë është për ju të hapeni me një person tjetër?

Ju e dini shumë mirë që marrëdhëniet nuk janë vetëm seks dhe shëtitje. Partneri juaj do të bëhet pjesë e jetës suaj. Ju duhet të ndani momente të jetës suaj të përditshme, mendimet, ndjenjat, si dhe përvojat aktuale dhe të kaluara me të. Nëse mendoni se nuk mund t’i jetoni të gjitha këto me dikë, është më mirë të mos e vazhdoni lidhjen.

A po kërkoni vetëm mënyra për të mbushur boshllëkun që ndjeni?

Shpesh mendojmë se një marrëdhënie është një zgjidhje për të mbushur “vrimat” apo zbrazëtinë që ndjejmë. Fatkeqësisht, e vërteta është se një marrëdhënie nuk do të mbushë boshllëkun, por vetëm do të intensifikojë ndjenjat që janë tashmë atje. Në vend që të kërkoni te të tjerët për atë që ju mungon, shikoni brenda vetes dhe zbuloni pse nuk ndiheni të përmbushur kur jeni vetëm ose në shoqërinë e miqve dhe të dashurve tuaj.

Dëshironi vërtet të kaloni kohë me një person tjetër?

Nëse tashmë jeni duke u takuar me një person, ajo që ka rëndësi është nëse vërtet dëshironi të kaloni kohë me të në fund të ditës. Ndiheni bukur sepse jeni bashkë? Jeni gati për ndjenjat që do të lindin, por edhe për njohjen e asaj që ndjeni vetë?