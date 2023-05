Shenjat që tregojnë se marrëdhënia juaj nuk po funksionon

Në një marrëdhënie, ju mësoni shumë për veten, për personin tjetër dhe për njerëzit e tjerë në jetën tuaj. Nuk është e lehtë të dallosh shenjat që lidhja juaj është e mbaruar, por nëse keni ndonjë nga këto gjashtë shenja, jeni në rrugën e gabuar.

Ekspertja e marrëdhënieve Sylvia Smith ka zbuluar disa gjëra që mund të tregojnë nëse një lidhje nuk do të zgjasë. Edhe nëse dy persona e duan njëri-tjetrin, ka gjëra që tregojnë se lidhja nuk ka të ardhme dhe duhet të përfundojë.

Ju nuk jeni të lumtur

Duhet t’i jepni fund lidhjes nëse jeni shpesh të trishtuar dhe nëse mendoni se do të ishit më të lumtur nëse nuk do të ishit në lidhje. Sylvia pohon se ky është një nga treguesit më të rëndësishëm.

Sjellja e partnerit tuaj ju bezdis

Shpesh inatoseni me partnerin dhe ndonjëherë nuk duhet të ketë as arsye për këtë. Nëse zemëroheni me çdo gjë tjetër që bën partneri juaj, kjo nuk mund të jetë një shenjë e mirë.

Mungesa e komunikimit

Pjesa më e rëndësishme e çdo marrëdhënie emocionale është sigurisht komunikimi efektiv. Nëse mendoni se nuk flisni me partnerin tuaj aq sa duhet, ose nëse pothuajse çdo bisedë që bëni ju çon në një debat, kjo është një shenjë e keqe për të ardhmen e marrëdhënies suaj.

Ka më shumë kohë të këqija sesa kohë të mira

Nëse në një moment të marrëdhënies pyesni veten nëse duhet të ndaheni për shkak të situatave të këqija që ju kanë ndodhur, kjo është një shenjë që duhet. Nëse shpesh debatoni për të njëjtat gjëra, me siguri asgjë nuk do të ndryshojë në të ardhmen.

Marrëdhënia ka ndryshuar

Ju mund të keni nevojë për një distancë nga partneri juaj nëse dinamika e marrëdhënies tuaj ka ndryshuar për keq. Mundohuni të kaloni më pak kohë me partnerin tuaj për të parë se si ndiheni kur nuk jeni shpesh bashkë.

Ju duhet më shumë kohë për veten tuaj

Nëse mendoni se keni nevojë për më shumë kohë për veten tuaj, kjo do të thotë se jeni më mirë vetëm dhe se koha e kaluar me partnerin nuk është mjaft cilësore.