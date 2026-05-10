Shpërthim me lëndë plasëse në derën e një dyqani në Laç

Në orët e para të mëngjesit të sotëm (10 maj 2026), një shpërthim me lëndë plasëse ka ndodhur në qytetin e Laçit. Sipas informacionit paraprak, lënda plasëse dyshohet se është vendosur në qepenin e derës së një dyqani që ndodhet në një kompleks shërbimesh.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 03:00 të mëngjesit.

Fatmirësisht, nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa janë shkaktuar vetëm dëme materiale në ambientin e biznesit.

Autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e ngjarjes dhe për të identifikuar autorët.

Njoftimi:

Kurbin/Rreth orës 03:00, në qytetin e Laçit, në qepenin e derës së një dyqani që ndodhet në një kompleks shërbimesh, ka shpërthyer një sasi lënde plasëse, duke shkaktuar vetëm dëme materiale. Menjëherë pas marrjes së njoftimit, në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor. Nën drejtimin e Prokurorisë, po kryhen veprimet hetimore për sqarimin e plotë të rrethanave dhe dokumentimin ligjor të rastit, me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorit/ve.

Shtuar 10.05.2026 10:30

Debate dhe të bërtitura në mbledhjen e KLP/ Stojani-kryetares: Je çmendur moj, je çmendur, nuk ka gjë më ordinere se kjo…

Aksident i rëndë në në Vlorë/ Makina del nga rruga dhe përplaset me murin, humb jetën 34-vjeçari

I shpallur në kërkim ndërkombëtar për vrasje! Arrestohet në Shqipëri Anton Allakaj, pritet ekstradimi i tij në Kosovë

Rrëfehet babai i 21-vjeçares që u ngacmua nga mjeku: Kriminel që duhet çuar në burg, jo të mbahet në spital, i aplikonte një krem dhe tentonte ta puthte…

Korreshi publikon pamjet nga Lushnja: Liqeni dhe përroi janë kthyer në landfill, na mbytën plehrat

I akuzuar për korrupsion në zgjedhje/ Kryebashkiaku i Vaut të Dejës Kristjan Shkreli shkon në GJKKO për gjyqin ndaj tij

Kërkon lirimin nga qelia, Gjykata e Lartë cakton datën e shqyrtimit të rekursit të Erion Veliajt

Investigimi i BBC: Zbulohet rrjeti kryesor i kontrabandistëve të emigrantëve drejt Britanisë, kush është "koka" e grupit

