Sërish probleme për Elon Musk, Tesla tërheq nga tregu më shumë se 300,000 automjete

Tesla po tërheq më shumë se 300,000 automjete në SHBA për shkak të problemeve me dritat e tyre të pasme.

Prodhuesi i automjeteve elektrike me bazë në Teksas tha se tërheqja prek disa automjete Model 3 të vitit 2023 dhe Model Y 2020-2023.

Tesla tha se nuk ka pasur raporte për ndonjë aksident apo lëndim në lidhje me tërheqjen e rreth 321,000 automjeteve.

Kuptohet që firma do të ofrojë një përditësim me valë për të korrigjuar problemin, gjë që bën që dritat e pasme të mos ndizen me ndërprerje.

Lëvizja doli në dritë si rezultat i një dosjeje në Administratën Kombëtare të Sigurisë së Trafikut në Autostrada (NHTSA) e bërë publike sot./albeu.com