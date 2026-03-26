Sekuestrohet automjeti luksoz me vlerë rreth 250 mijë euro në Tiranë, dyshohet se është vjedhur në Gjermani, shpallet në kërkim 34-vjeçari (VIDEO)

Një automjet luksoz me vlerë 250 mijë euro, është sekuestruar në Tiranë. Sipas informacioneve policore, mjeti dyshohet se është vjedhur në Gjermani, ndërsa mbi ngjarjen është shpallur në kërkim një 34-vjeçar që dyshohet se ka trafikuar automjetin, në Shqipëri, me qëllim shitjen.

“Si rezultat i punës hetimore dhe operacionale, kryer në vijim të operacionit “Stolen line”, me objektiv goditjen e rasteve të trafikimit në Shqipëri, të automjeteve të vjedhura jashtë shtetit, specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme konstatuan një tjetër rast në këtë fushë.

Në vijim të veprimeve për këtë rast, u sekuestrua 1 automjet tip “Mercedes-Benz AMG G63”, me vlerë rreth 250 000 euro, pasi nga verifikimet rezultoi i vjedhur në Gjermani.

Nga veprimet hetimore u identifikua dhe u shpall në kërkim shtetasi A. L., 34-vjeç, i cili dyshohet se e ka trafikuar këtë automjet, në Shqipëri, me qëllim shitjen.

Punohet për kapjen e 34-vjeçarit dhe dokumentimin e plotë të rastit.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme”, njofton policia.

 


Shtuar 26.03.2026 12:05

Tags: , , ,
