Rritja e çmimit të karburanteve/ Shpërthejnë trazirat në Indi, përleshje të dhunshme mes qytetarëve në stacionet e benzinës (VIDEO)

Kriza e karburantit në Indi po arrin kulmin, me stacionet e benzinës që po shndërrohen në skena dhune për disa litra benzinë ​​ose naftë.

Turma të mëdha janë mbledhur në stacionet e benzinës në disa shtete indiane për shkak të frikës nga mungesat.

Ditët e fundit, janë raportuar radhë të gjata për karburant në qytete të mëdha, duke përfshirë Gujaratin, Maharashtra-n, Tamil Nadu-n dhe Telanganën.

 

 

Shumica e atyre që mblidhen dhe presin me orë të tëra po blejnë kryesisht nga paniku, me autoritetet që sigurojnë se ka stoqe të mjaftueshme për momentin.

Sigurisht, po zhvillohet një betejë që njerëzit të jenë në gjendje të mbushin kanaçet e tyre të benzinës dhe çdo kontejner tjetër që kanë sjellë për të mbushur, ndërsa ka media në Indi që madje po raportojnë vdekje nga incidentet në stacionet e benzinës, me të paktën 2 viktima.

India, me një popullsi që tejkalon 1.4 miliardë banorë, varet shumë nga Ngushtica e Hormuzit për furnizimin e saj me gaz natyror dhe naftë, pasi afërsisht 45% e nevojave të saj plotësohen përmes saj.

Qeveria siguroi se ka “rezerva të mjaftueshme benzine dhe nafte”, ndërsa kompanitë shtetërore të naftës po i bëjnë thirrje publikut të mos u besojë thashethemeve dhe të mos bëjë blerje në panik.

 


Shtuar 26.03.2026 11:37

