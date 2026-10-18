Raportuesi i PE-së për Shqipërinë reagon pas protestave në Tiranë: Dhuna s’është kurrë rrugëzgjidhje, kërkohet ndalim i menjëhershëm i përshkallëzimit

Në një postim të publikuar në platformat sociale, Andreas Schieder, i cili mban rolin e raportuesit për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, ka ngritur shqetësimin për gjendjen e tensionuar në kryeqytetin shqiptar, pas demonstratave që degjeneruan në konflikte të dhunshme mes qytetarëve dhe forcave të rendit.
Schieder i bëri apel të dyja palëve që të ndërpresin pa vonesë çdo veprim që e çon situatën drejt përkeqësimit të mëtejshëm, duke nënvizuar se aktet e dhunës nuk përbëjnë asnjëherë një zgjidhje, pavarësisht se nga cila anë burojnë.
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Deklarata e Andreas Schieder
Në mbarë kontinentin evropian, brezi i ri po ngrihet në këmbë, që nga Parisi e Berlini e deri në Tiranë. Këta të rinj po kërkojnë një sistem arsimor më cilësor dhe shanse të njëjta për këdo. Kjo lëvizje është e drejtë dhe e domosdoshme, dhe duhet t’i shtyjë qeveritë të rimendojnë qëndrimet e tyre. Arsimi përfaqëson investimin tonë kryesor për të nesërmen dhe nuk duhet të kushtëzohet asnjëherë nga gjendja ekonomike e familjeve.
Megjithatë, ushtrimi i dhunës nuk është kurrë mënyra e duhur për të arritur ndryshime, qoftë kjo dhunë e nxitur nga elementë agresivë që futen në turma, qoftë e ushtruar nga institucionet shtetërore dhe Policia.
Në cilësinë time si raportues i Parlamentit Evropian për Shqipërinë, ndihem thellësisht i preokupuar për atë që po ndodh në Tiranë dhe kërkoj që përshkallëzimi i situatës të ndalet menjëherë.