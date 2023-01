Putin: Ekonomia ruse po performon më mirë se sa pritej

Presidenti Vladimir Putin ka thënë se ekonomia ruse u tkurr me 2.5% vitin e kaluar, por kjo është ende më e mirë nga sa kishin parashikuar ekspertët.

Sanksionet perëndimore ndaj Rusisë dhe disa prej biznesmenëve të saj kryesorë kanë ndikuar në ekonomi, ndërsa shumë kompani perëndimore janë tërhequr nga vendi.

“Disa ekspertë në vendin tonë, për të mos përmendur ata të huaj, parashikuan një rënie prej 10% dhe 15% apo edhe 20%, për vitin në tërësi, pritet të bjerë me 2.5%”, tha presidenti rus.

Putin, duke folur në një takim me zyrtarë të lartë, duke përfshirë ministrin e financave dhe shefin e bankës qendrore, tha se rritja reale e pagave duhet të stimulohet.

Dje, një zyrtar rus tha se të ardhurat buxhetore të vendit nga nafta dhe gazi u rritën me 28% në vitin 2022.

Furnizuesi shtetëror Gazprom rriti furnizimet me gaz në Kinë vitin e kaluar, ndërsa prodhimi i naftës u rrit me 2% dhe eksportet me 7%, sipas zëvendëskryeministrit Alexander Novak.

Megjithatë, llogaritjet e agjencisë së lajmeve Reuters tregojnë se eksportet ditore të gazit në tubacione ranë me 22% në janar krahasuar me dhjetorin.

Kjo merr parasysh të dhënat për eksportet ditore të gazit nëpërmjet Ukrainës dhe një linjë të tubacionit nënujor TurkStream, e vetmja rrugë e mbetur për eksportet e gazit rus në Evropë.