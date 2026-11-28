Tensione janë shënuar gjatë protestës kombëtare të 28 Nëntorit në Tiranë, ku është hedhur molotovi i parë në drejtim të Ministrisë së Infrastrukturës.
Gjatë tubimit janë ndezur gjithashtu flakadanë, ndërsa situata është shoqëruar me thirrje dhe brohoritje nga protestuesit e mbledhur në kryeqytet.
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Ndërkohë, qytetarët kanë goditur me gurë dhe shkopinj drejt godinave të ministrive.
Qytetarë nga qytete të ndryshme të Shqipërisë, si dhe pjesëtarë të diasporës, janë bashkuar në tubimin e 28 Nëntorit, duke kërkuar ndryshime politike dhe largimin e qeverisë.