Parashikimi i motit 3 Nëntor 2026, vranësira dhe reshje shiu

Parashikimi i motit 3 Nëntor 2026, vranësira dhe reshje shiu

Sot vendi ynë, pritet të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura si dhe intervale kthjellimesh pas orëve të pasdites.

Reshjet e shiu pritet të jenë të herëpashershme me intensitet të ulët, ndërsa në jug me intensitet deri mesatar, hera-herës shtrëngata afatshkurtra shoqëruar me shkarkesa elektrike.

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Era pritettë fryjë me drejtim Verilindje-Juglindje me shpejtësi mesatare 7 m/s, përgjatë vijës bregdetare e kryesisht dhe lugina era meshpejtësi deri në 15 m/s shoqëruar me valëzim në dete të forcës 2-3 ballë.


Shtuar 3.11.2026 07:18

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