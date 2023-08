Oficerja qëllon dhe vret 36-vjeçarin në sy të fëmijës (VIDEO E RËNDË)

Vrasja e një 36-vjeçari afrikano-amerikan nga një oficere policie ka shkaktuar tronditje në SHBA.

36-vjeçari sulmoi oficeren e policisë duke mbajtur një send në dorë, e cila pas të shtënave tragjike, rezultoi se ishte një stilolaps.

Ngjarja ka ndodhur, siç shihet në video, përballë një fëmije.

Gjithçka ndodhi më 5 gusht kur policia mori një telefonatë për një incident të dhunës në familje ku përfshihej 36-vjeçari Brandon Cole.

Sipas telefonatës së një fqinji, 36-vjeçari kishte hedhur gruan nga karrigia me rrota dhe po ndiqte djalin e tij adoleshent.

Graphic ‼️

Denver officer fatally shoots man, Brandon Cole, feared to have knife as young child stands right behind him.

The “knife” later turned out to be a black marker. pic.twitter.com/HpRscEj1nS

