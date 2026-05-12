Njihuni me parashikimin e motit 12 Maj 2026, çfarë do të ndodhë me temperaturat

Ditën e sotme 12 maj, pritet të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm në të gjithë territorin e vendit. Sipas parashikimeve meteorologjike, reshjet e shiut do të jenë të dobëta deri lokalisht mesatare, ndërsa në qarkun Shkodër ato do të shoqërohen edhe me shtrëngata.
Në qarqet e tjera të vendit priten reshje të dobëta ose lokalisht të dobëta, me intensitet të ndryshëm gjatë ditës.
Të lidhura
None found
Sa i përket temperaturave, ato pritet të luhaten si më poshtë:
Në zonat bregdetare: nga 17 deri në 23°C
Në vendet e ulëta: nga 14 deri në 25°C
Në zonat malore: nga 10 deri në 18°C
Ndërkohë, era pritet të fryjë me intensitet mesatar deri të fortë, duke sjellë herë pas here rritje të ndjesisë së freskët, veçanërisht në zonat bregdetare dhe ato malore.