Nën akuzë për shpërdorim të fondeve europiane! Ish-ministri i shëndetësisë kundërshton drejtësinë, Beqaj kërkon gjykim të shkurtuar

Në seancën e mbajtur ditën e sotme për dosjen “SASPAC”, ish-ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj mësohet se ka kërkuar gjykim të shkurtuar.

Kërkesa nga ana e Beqajt është bërë ditën e sotme në seancën e shqyrtimit paraprak ndaj ish-ministrit dhe 10 të bashkëpandehurve në Gjykatën e Posaçme.

Në dëshminë e tij, ish-ministri Beqaj ka mohuar akuzat që rëndojnë ndaj tij dhe ka kërkuar pushim të çëshjtes penale, ose në të kundërt kthimin e akteve në SPAK për plotësim të hetimit.

Në rastin e kalimit të dosjes në gjyq, ish-ministri ka kërkuar gjykim me procedurë të shkurtuar.

Kujtojmë Ilir Beqaj në lidhje me dosjen “SASPAC” akuzohet për 6 akuza, që dyshohet se janë kryer në 27 episode të ndryshme.

Ndaj Ilir Beqajt rëndojnë veprat penale të korrupsionit, shkelje e barazisë në tendera, fshehje e pasurisë dhe ajo e mashtrimit.

Ish-ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj u arrestua më 4 korrik të 2024 në bazë të hetimeve në lidhje me dosjen e SPASPAC, si i dyshuar për shpërdorim të fondeve europiane në kohën kur drejtonte Agjencinë për Koordinimin e ndihmave Europiane.

Pasi u mor në hetim nga SPAK, ish-ministri Ilir Beqaj, dha dorëheqjen nga detyra e drejtorit për Agjencinë Shtetërore të Programit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës, e njohur edhe si State Agency for Strategic Programming and Aid Coordination (SASPAC).

Së bashku me Beqajn, në dosjen e SASPAC të pandehur gjithashtu janë Ermal Kurtulaj, Bledar Leka, Gazmend Haxhia dhe Mira Topçiu.


Shtuar 27.03.2026 18:36

Dekonspirimi i operacioneve dhe lidhja e policëve me grupet kriminale, PD kërkon interpelancë urgjente me ministrin e Brendshëm

Raporti/ DASH publikon listën me vendet më të rrezikshme për amerikanët, Shqipëria e Kosova në Nivelin 2!

“Datën e protestës do ta caktojmë shumë shpejt!”, Berisha: Çështja “Balluku” s’mbyllet kurrë për opozitën!

EMRAT/ Mashtrim, pastrim parash dhe fshehje të ardhurash, Prokuroria e Tiranës dërgon në gjyq 6 persona dhe 5 shoqëri

Vrasja e Liridona Ademajt/ “Kam hyrë në kredi 25 mijë euro për Naim Murselin”, dëshmon në gjyq një prej të akuzuarve, Kushtrim Kokalla

BORË NË PRANVERË/ Zbardhet juglindja e vendit

VIDEO/ “Unë jam shqipe nga Kosova”, kështu festojnë Dardanët fitores ndaj Sllovakisë në dhomat e zhveshjes!

VIDEO/ Humbëm shansin, Polonia kalon në finale

