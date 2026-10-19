Në ditën e shtatë të protestës, qytetarët hedhin para false drejt policisë

Në ditën e shtatë të protestës, qytetarët hedhin para false drejt policisë

Para godinës së Kryeministrisë u zhvillua pasditen e sotme një protestë simbolike, e shoqëruar me ironi të theksuar, në ditën e shtatë të revoltës popullore.

Një grup protestuesish iu afrua barrierës së çeliktë të vendosur nga forcat e policisë dhe hodhi në drejtim të efektivëve një sasi kartëmonedhash të falsifikuara.

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Ky veprim ishte një reagim sarkastik ndaj deklaratave të fundit të kryeministrit Edi Rama, i cili u kishte premtuar 2500 euro protestuesve që do të tërhiqeshin, si edhe kishte njoftuar rritje pagash për punonjësit e policisë.


Shtuar 19.10.2026 16:09

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