Marta Kos hedh poshtë propozimin e Ramës dhe Vuçiç për integrimin në BE pa të drejtë vote: Ata nuk e dinë se sa shumë duhet të bëjnë që të jenë pjesë e tregut të përbashkët

Gjatë një interviste, Komisionerja për Zgjerimin e BE, Marta Kos, hodhi poshtë idenë e paraqitur nga kryeministri Edi Rama dhe presidenti serb, Aleksandër Vuçiç, për integrim të përshpejtuar në tregun e përbashkët dhe zonën Schengen pa të drejta vetoje.

Ajo u shpreh se procesi i reformave është i vështirë dhe kërkesat për t’u bërë pjesë e Schengen-it, apo tregut të përbashkët janë shumë të larta.

“Nuk jam e sigurt nëse Vuçiç dhe Rama e dinë sa duhet të arrijnë nëse duan të jenë pjesë e Shengenit apo të tregut të përbashkët dhe se procesi i reformave është i vështirë si për integrimin ekonomik, ashtu edhe për anëtarësimin në BE”, ka thënë Kos në intervistë për Politico.

Ajo shtoi gjithashtu se; procesi i reformave është i vështirë, si në aspektin ekonomik, ashtu edhe për anëtarësimin në BE.

“Pa vendimet e vendeve anëtare nuk mund të ecim përpara. BE-ja duhet të ndryshojë rregullat e saj për të mundësuar një valë të re anëtarësimesh”, tha Kos, duke bërë thirrje që ata që nuk mbështesin idetë e Komisionit të propozojnë planet e tyre alternative.

 

 

Ajo bëri të ditur se Komisioni ka paraqitur tre opsione për politikën e zgjerimit, ruajtjen e status quo-së, integrimin gradual dhe integrimin e fazuar.

Sipas saj, as opsioni i tretë, që parashikon anëtarësim të shpejtë të ndjekur nga reforma, dhe as ruajtja e sistemit aktual nuk janë të pranueshme.

“Opsioni i tretë do të ishte një revolucion, ndërsa i pari nuk është më një zgjedhje”, u shpreh Kos, duke shtuar se diskutimet po fokusohen në përmirësimin e modelit të integrimit gradual për ta bërë procesin më të shpejtë.


Shtuar 26.03.2026 12:40

Iu zbuluan mesazhet me Ballukun/ Kërkon shpalljen të pavlefshme të komunikimeve në celularë, Kushtetuesja shpall sot vendimin për Evis Berberin
Sekuestrohet automjeti luksoz me vlerë rreth 250 mijë euro në Tiranë, dyshohet se është vjedhur në Gjermani, shpallet në kërkim 34-vjeçari (VIDEO)
Rritja e çmimit të karburanteve/ Shpërthejnë trazirat në Indi, përleshje të dhunshme mes qytetarëve në stacionet e benzinës (VIDEO)
Rritja e çmimit të naftës/ Mblidhet për herë të parë Bordi i Transparencës, del sot me një vendim
Aktivitet i paligjshëm i lojërave të fatit në Fushë-Arrëz/ Arrestohet punonjësi, arratisen 2 organizatorët, ja çfarë u sekuestrua
Izraeli vret komandantin e Marinës së Gardës Revolucionare
BIRN: Shtetet e Europës gjurmojnë në Shqipëri pasuritë e grupeve kriminale, ja ku shkojnë paratë e ardhura nga shitja apo qiraja
Sfida Poloni-Shqipëri/ Ndryshon sulmi i Kombëtares, Silvinjo zgjedh titullarët, ja formacioni i mundshëm anti-Polonia