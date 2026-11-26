Komisionerja europiane për Zgjerimin, Marta Kos, ka deklaruar se viti 2027 mund të jetë një moment i rëndësishëm për Shqipërinë në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Europian, nëse vendi vijon me të njëjtin ritëm reformash.
Gjatë fjalës së saj në Konferencën e Investimeve BE-Ballkani Perëndimor, Kos theksoi se për herë të parë që nga anëtarësimi i Kroacisë, Bashkimi Europian po përgatitet të mirëpresë anëtarë të rinj, ndërsa vëmendja është përqendruar te vendet e Ballkanit Perëndimor.
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Ajo veçoi Malin e Zi, që sipas saj është shumë pranë anëtarësimit dhe mund të nënshkruajë marrëveshjen e anëtarësimit verën e vitit të ardhshëm, ndërsa theksoi se edhe Shqipëria po ecën në të njëjtën rrugë. Komisionerja europiane nënvizoi gjithashtu rëndësinë e reformave të zgjerimit për rritjen ekonomike dhe u bëri thirrje investitorëve të shohin Ballkanin Perëndimor si një destinacion strategjik për investimet e huaja.
“Reformat e zgjerimit fuqizojnë rritjen ekonomikë. Ballkani Perëndimor është qëndron për atë ardhmen ekonomike dhe investuesit në rajon. Ky moment është një moment i mirë për të zgjedhur Ballkanin Perëndimor për investimet e huaja. Për herë të parë që nga anëtarësimi i Kroacisë në BE, BE po përgatitet që të presë anëtarë të rinj. Dhe dy shtetet që kanë ecur përpara janë dy vende po nga ky rajon. Mali i Zi është shumë afër dhe që vitin e ardhëm, në verë mund të shkruajë marrëveshjen e anëtarësimit. Shqipëria po ashtu po ecën në të njëjtën rrugë, viti 2027 mund të jetë viti i Shqipërisë nëse ecën me të njëjtin ritëm. Edhe Maqedonia e Veriut po ecën me ritme të shpejta. Këto janë reforma që po ecin me begatinë,” tha Kos.