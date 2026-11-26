Taulant Balla, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ka hedhur akuza ndaj opozitës, duke e akuzuar se po mundohet t’i paraqesë protestat si tubime paqësore, ndërkohë që sipas tij ato u shoqëruan me akte dhune dhe sulme kundër institucioneve dhe Policisë së Shtetit. Gjatë fjalës së tij në Kuvend, ai vuri në dukje sulmin ndaj Gjykatës së Lartë dhe grabitjet në dyqane, duke i përshkruar autorët si vandalë dhe individë të paguar nga Partia Demokratike.
Duke iu drejtuar opozitës, Balla deklaroi se ajo ngre pretendime për sulme mbi qytetarët, kur në të vërtetë vandalët kanë sulmuar Gjykatën e Lartë dhe hajdutët e paguar nga PD, bashkë me të tjerë, kanë grabitur dyqanet. Ai rikujtoi ngjarjet e vitit 1997 dhe solli në vëmendje deklaratat e ish-kryeministrit Sali Berisha për vrasjet e ndodhura gjatë protestave të asaj periudhe. Po ashtu, Balla i bëri thirrje SPAK-ut që të vërë në zbatim një vendim të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, pa dhënë detaje të mëtejshme për këtë çështje gjatë deklaratës së tij.
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Në vazhdim, ai theksoi se protestuesit që hodhën molotovë u futën brenda në ambientet e selisë së Partisë Demokratike, dhe këtë e quajti një rast krejt të pazakontë për Evropën. Sipas Ballës, përdorimi i molotovëve barazohet me përdorim të armëve dhe përbën një sulm të drejtpërdrejtë ndaj Policisë së Shtetit.
Balla vijoi me ironi, duke përmendur se si opozita flet për dhunë në protesta, ndërsa vetë nuk pranon përgjegjësinë. Ai kujtoi se Berisha kishte deklaruar se të shtënat kishin ardhur nga çadrat-pistoleta brenda turmës dhe se e kishte detyruar drejtorin e spitalit ushtarak të thoshte se protestuesit kishin vrarë njëri-tjetrin.
Në përfundim të fjalës së tij, Balla iu drejtua SPAK-ut duke i kërkuar zbatimin e atij vendimi të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Ai e cilësoi si rastin e vetëm në Evropë që protestuesit që hidhnin molotovë shkuan dhe u futën në derën e SHQUP-it. Përdorimi i molotovit, theksoi ai, konsiderohet armë në çdo shtet, dhe akuzoi se opozita ka goditur Policinë e Shtetit me molotov e tani përpiqet të japë mend. Në fund, ai njoftoi se akti normativ do të votohet.