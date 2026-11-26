Një grup studentësh, së bashku me të rinj atdhetarë, profesionistë nga fusha të ndryshme dhe përfaqësues të diasporës, kanë njoftuar krijimin e një partie të re politike me emrin “Të Bashkuar për Shqipërinë”. Duke folur në një deklaratë për mediat, një prej studenteve që përfaqëson grupin bëri me dije se nisma është e hapur për të gjithë ata që besojnë se Shqipëria mund të qeveriset mbi bazën e drejtësisë, meritokracisë, përgjegjësisë dhe transparencës.
Ajo theksoi se partia nuk do të mbështetet në një program të hartuar pas dyerve të mbyllura, por synon të jetë pranë qytetarëve në qytete dhe fshatra. Sipas saj, angazhimet e forcës së re politike do të shoqërohen me objektiva të matshëm, përgjegjësi, kosto dhe afate konkrete.
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“Jemi këtu për të lajmëruar krijimin e partisë. Partia Të bashkuar për Shqipërinë. Për 180 ditë kemi treguar se Shqipëria nuk është lodhur. Partia “Të Bashkuar për Shqipërinë” do u ofrojë atyre një rrugë kushtetuese për vendosjen e shtetit të së drejtës. Do jemi me ju në qytete dhe fshatra. Duam të bashkojmë zërat dhe vullnetin e shqiptarëve. Ne nuk bëjmë premtime ne vendosim standarde. Besimi nuk kërkohet ai fitohet. Shqiptarët meritojnë një politikë që u nënshtrohet të njëjtave standardeve,” tha studentja.