Ina Zhupa, deputete e Partisë Demokratike, ka mbajtur një qëndrim të ashpër ndaj shumicës socialiste dhe Taulant Ballës në seancën parlamentare, teksa ka kritikuar paketën e masave që, sipas saj, kufizojnë të drejtën e qytetarëve për të protestuar.
Gjatë fjalës në Kuvend, ajo i kujtoi Ballës se në një periudhë të caktuar qëndronte mbi kokat e efektivëve të policisë para KQZ-së, ndërsa tani e mbron Policinë e Shtetit.
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Duke iu drejtuar Ballës, ajo e pyeti nëse e kujtonte kohën kur ndodhej mbi kokat e policëve para dyerve të KQZ-së dhe theksoi se derisa ta fshijë atë video nga YouTube, nuk mund të flasë për Policinë e Shtetit.
Zhupa i akuzoi qeveritarët se po e përdorin ligjin për të frenuar protestat qytetare dhe për ta mbrojtur pushtetin nga reagimi i opinionit publik përballë korrupsionit dhe keqqeverisjes.
Ajo deklaroi se si qeveri kishin ushtruar dhunë mbi rininë shqiptare dhe kishin kryer akte barbare, ndërsa tani synojnë të miratojnë një paketë ndëshkuese kundër protestuesve vetëm se ata ngrenë zërin për korrupsionin dhe keqqeverisjen.
Deputetja demokrate kundërshtoi edhe kufizimet që, sipas saj, parashikohen për tubimet, protestat pranë institucioneve dhe lëvizjen e qytetarëve, duke e vlerësuar si të papranueshëm sidomos nivelin e gjobave.
Ajo shtroi pyetjen se ku ishte parë t’u ndalohej njerëzve të qëndronin në grupe ose të vendoseshin gjoba prej 5 milionë për kalimin në rrugë apo ngritjen e flamurit shqiptar, duke theksuar se këto praktika i përkasin shoqërive komuniste.
Zhupa i cilësoi gjobat ndaj protestuesve si një vlerësim për qëndresën e tyre dhe kërkoi që të identifikohen përgjegjësit për dhunën ndaj protestuesve, duke përmendur edhe rastin e Erion Vishkullit.
Në fund të fjalës, ajo u ndal te incidenti ku selia e Partisë Socialiste u mbrojt nga persona të pajisur me shkopinj bejsbolli dhe kërkoi që PS-ja ta heqë lulen si simbol dhe ta zëvendësojë me shkopin e bejsbollit.
Sipas Zhupës, ndryshe nga socialistët, te demokratët nuk dolën njerëz me shkopinj bejsbolli për të mbrojtur godinën e partisë, prandaj simboli i lules duhet të zëvendësohet me atë të shkopit të bejsbollit.