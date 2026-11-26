Ish-kryetarja e Kuvendit dhe ish-ministrja e Jashtme, Elisa Spiropali, është zhvendosur në fund të sallës së Parlamentit, në krahun ku qëndrojnë deputetët e opozitës.
Ky ndryshim në pozicionimin e saj në sallën e Kuvendit, vjen pas përjashtimit nga Grupi Parlamentar i Partisë Socialiste.
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Spiropali, e cila deri më tani ka qenë pjesë e grupit parlamentar të mazhorancës, tashmë është pozicionuar në një pjesë tjetër të sallës, larg vendeve ku qëndrojnë deputetët socialistë.
Kujtojmë se Spiropali u përjashtua nga forumet e PS gjatë Asamblesë që u mbajt në Gjirin e Lalzit, ndërsa dy ditë më parë ajo u përjashtua nga grupi parlamentar, vendim të cilin e bëri me dije kryetari i grupit Taulant Balla.