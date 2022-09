Makinat elektrike janë më të rrezikshme në rrugë sesa makinat me benzinë ​​dhe naftë, arsyeja

Edhe pse shumë blerës të makinave elektrike janë të kënaqur dhe nuk duan t’u kthehen makinave me benzinë ​​dhe naftë, rreziku i aksidenteve të trafikut në to është dukshëm më i lartë – madje edhe me 50%.

Si rregull, kompanitë e sigurimeve nuk janë organizata humanitare, siç është rasti me të gjitha kompanitë e ngjashme. Ardhja e makinave elektrike në rrugë padyshim që ndikon edhe në biznesin e tyre.

Kompania e sigurimeve AXA është një nga ato kompani që vë në dukje një shkallë më të lartë aksidentesh me makinat elektrike. Hulumtimi nga departamenti i tyre zviceran ka treguar se 50% e aksidenteve që përfshijnë drejtues automjetesh elektrike shkaktohen nga sjellja e papërshtatshme e drejtimit.

Gjithashtu, theksohet se masa më e madhe e automjeteve elektrike shkakton më shumë dëme në rast të një aksidenti trafiku.

Kompania e sigurimeve anketoi më shumë se 1200 shoferë makinash elektrike dhe i krahasoi rezultatet me të dhënat e veta të aksidenteve. Edhe pse shumë blerës të automjeteve elektrike janë të kënaqur dhe nuk duan t’u kthehen makinave me benzinë ​​dhe naftë, rreziku i një aksidenti trafiku është mesatarisht dukshëm më i lartë – madje edhe me 50%.

Një shpjegim mund të gjendet në natyrën e ndryshme të përshpejtimit të automjeteve elektrike. Gjegjësisht, çift rrotullimi maksimal arrihet tashmë nga rrotullimet e para të motorit dhe presioni fillestar i pedalit të “gazit”.

Fenomeni quhet “tejkalim”. Ky përshpejtim shpërthyes është padyshim i tepërt për shumë shoferë.

“Analizat tona tregojnë se rreziqet kryesore nuk shfaqen gjatë frenimit, por gjatë përshpejtimit”, thotë kompania e sigurimeve AXA.

Efekti i kësaj përkeqësohet nga automjetet elektrike më të fuqishme. Pa përcaktuar saktësisht se çfarë është një automjet i fuqishëm elektrik, AXA pretendon se makinat elektrike shkaktojnë 30% më shumë dëme në një aksident sesa makinat me benzinë ​​dhe naftë.

Kjo është për shkak të masës së tyre të shtuar dhe drejtuesve që përballen me vështirësi edhe më të mëdha në kontrollin e nxitimit.

Problemet me pedalin e gazit dhe me përshpejtimin shkaktojnë gjithashtu shumë më tepër aksidente në parkingje – deri në 56 për qind më shumë aksidente me automjete elektrike sesa me automjete me benzinë ​​dhe naftë.

Siç mund ta merrni me mend, ideja është ndoshta rritja e çmimit të sigurimit të makinës elektrike.