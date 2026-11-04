Arrestohet në Selanik i dyshuari si pjesëtar i bandës që mashtronte të moshuarat; sekuestrohen 21,200 euro dhe sende me vlerë

Policia në Selanik ka arrestuar një shtetas të huaj, të dyshuar si pjesëtar i një organizate kriminale që mashtronte gra të moshuara.
Sipas policisë greke, veprimtaria e grupit u zbulua pas dy mashtrimeve në Selanik dhe Trikala. Në këto raste, autorët morën gjithsej 21,200 euro, 46 paund ari dhe bizhuteri me vlerë rreth 60,000 euro.
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Policia njoftoi se arrestimi u krye në orët e para të mëngjesit të së mërkurës, 4 nëntor 2026. Nga hetimi dyshohet se i arrestuari dhe të paktën dy persona të tjerë, ende të paidentifikuar, kishin krijuar organizatën për të përfituar në mënyrë të paligjshme duke mashtruar të moshuar.
Sipas mediave të huaja, pjesëtarët e grupit telefononin viktimat dhe u thoshin, në mënyrë të rreme, se një i afërm i tyre kishte një çështje me autoritetet. Më pas telefononte një person tjetër, i cili paraqitej si oficer policie dhe shtonte frikën e viktimave, për t’i bindur të dorëzonin para, bizhuteri e sende të tjera me vlerë.
Në rastin e parë, pas telefonatave, një grua e moshuar vendosi 5,300 euro dhe bizhuteri në një qese, të cilën e la nën një kosh plehrash jashtë banesës së saj. Autorët më pas e morën qesen.
Në rastin tjetër, me të njëjtën mënyrë, një grua e moshuar futi në një qese 15,900 euro, 46 paund ari dhe bizhuteri të ndryshme me vlerë totale rreth 60,000 euro. Sipas udhëzimeve që mori, ajo ia dha çantën një shoferi taksie, i cili, pa e ditur çfarë kishte brenda, e transportoi në Selanik për t’ia dorëzuar të arrestuarit.
Shfrytëzimi i menjëhershëm i të dhënave dhe veprimet e koordinuara të oficerëve të DAOE-së dhe Zyrës së Krimeve Kundër Pronës çuan në identifikimin dhe arrestimin e të dyshuarit në Selanik.
Gjatë kontrollit, policia sekuestroi të gjitha paratë dhe sendet me vlerë të marra në të dy rastet, si edhe dy telefona celularë. Paratë dhe sendet iu kthyen dy grave të moshuara.
Ndaj të arrestuarit është ngritur çështje penale për organizim kriminal dhe mashtrim. Ai do të dërgohet para organit kompetent të ndjekjes penale.