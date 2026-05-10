Kushte atmosferike të paqëndrueshme/ Njihuni me parashikimin e motit për ditën e sotme, 10 Maj 2026

Ditën e sotme vendi ynë, do të ndik,t nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura si dhe alternime të herëpashershme.
Reshje të herëpashershme shiu kryesisht të karakterit lokal parashikohen në pjesën e parë të ditës, prej orëve të mesditës e pasdite reshje të herëpashershme shiu me intensitet të ulët, në pjesën më të madhe të vendit e në mënyrë të lokalizuar shtrëngata afatshkurtra përgjatë relieveve malore në jug të territorit.
Të lidhura
None found
Reshjet e herëpasherëshme të shiut kryesisht të karakterit loikal, mbeten prezente në relievet malore në veri.
Era do të fryjë me drejtim veriperwndim-jugperëndim me shpejtësi mesatare 7m/s
Deti-Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon i forces 1-2 ballë.