Kurti takohet nesër me Erdoganin në Stamboll

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti do të takohet nesër me presidentin turk Rexhep Tajip Erdogan, transmeton agjencia turke Anadolu.

Sipas njoftimit të Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës turke, kryeministri Kurti nesër me ftesë të presidentit Erdogan do të qëndrojë për një vizitë pune në Turqi.

Gjatë takimit që do të mbahen në Stamboll, do të shqyrtohen në aspekte të ndryshme marrëdhëniet dypalëshe mes Turqisë dhe Kosovës dhe do të diskutohen hapat që mund të ndërmerren për zhvillimin e mëtejshëm të bashkëpunimit, thuhet në njoftim.

Gjatë takimit pritet po ashtu të shkëmbehen mendime për çështjet rajonale dhe ndërkombëtare, veçanërisht në Ballkan.