Kurti udhëton sot drejt Stambollit, do të takohet me Erdoganin

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka udhëtuar sot për në Stamboll të Turqisë, për një vizitë pune një ditore.

Sipas njoftimit të zyrës së Kryeminstrisë, Kurti do të pritet në takim nga Presidenti i Turqisë, Rexhep Tajip Erdogan.

Pas takimit dhe darkës së punës, do të ketë një konferencë të përbashkët për media. Bashkë me Kurtin kanë udhëtuar edhe ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrulla Çeku dhe ish-kryetari i Komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka.

