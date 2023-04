Kriza në Sudan, palët ndërluftuese bien dakord për armëpushim

Sudani u zgjua me një armëpushim 72-orësh, i cili hyri në fuqi në mesnatën e së hënën.

Ky është të paktën pezullimi i tretë i luftimeve që nga shpërthimi i dhunës këtë muaj, megjithëse dy të parat nuk funksionuan.

Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se ishte arritur një marrëveshje midis ushtrisë dhe Forcave të Mbështetjes së Shpejtë paraushtarake (RSF) pas 48 orësh negociatash.

Kujtojmë se të paktën 400 njerëz janë vrarë që nga shpërthimi i luftimeve më 15 prill.

Të dyja palët në konflikt njoftuan në mënyrë të pavarur përfshirjen e tyre në armëpushim.

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, António Guterres, ka paralajmëruar se dhuna në Sudan rrezikon të shkaktojë një “përvëlim katastrofik” që mund të përfshijë të gjithë rajonin dhe më gjerë.

Që nga fillimi i dhunës, banorëve të kryeqytetit të plagosur nga beteja, Khartoum, u është thënë të qëndrojnë brenda dhe furnizimet me ushqim dhe ujë kanë mbaruar.

Bombardimi ka goditur infrastrukturën kryesore, si tubacionet e ujit, që do të thotë se disa njerëz janë detyruar të pinë nga lumi Nil.

Do të ketë shpresa se armëpushimi do t’i lejojë civilët të largohen nga qyteti. Qeveritë e huaja do të shpresojnë gjithashtu se kjo do të lejojë evakuimet e vazhdueshme jashtë vendit.

Vendet janë përpjekur të evakuojnë diplomatët dhe civilët e tyre ndërsa luftimet janë ndezur në pjesët qendrore, me popullsi të dendur të kryeqytetit.