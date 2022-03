“Kjo betejë nuk do të fitohet për ditë apo muaj”, Biden i drejtohet dhe popullit rus nga Varshava: Ju nuk jeni armiqtë tanë

Presidenti amerikan Joe Biden po flet në Varshavë, kryeqytetin e Ukrainës. Gjatë fjalës së tij, Biden tha se Ukraina dhe njerëzit e saj po luftojnë për të shpëtuar kombin e tyre, ndërsa ai iu drejtua turmës që po e dëgjonte.

“Duhet të kemi sy të qartë, kjo betejë nuk do të fitohet as me ditë, as me muaj. Ne duhet të forcohemi për luftën e gjatë përpara”, tha Biden.

“Mesazhi im për popullin e Ukrainës… ne qëndrojmë me ju, pikë. Betejat e sotme në Kiev, Mariupol dhe Kharkiv janë betejat më të fundit në një luftë të gjatë. Hungaria në 1956, Polonia në 1956 dhe pastaj përsëri në 1981, Çekosllovakia në 1968, tanket sovjetike shtypën kryengritjet demokratike, por rezistenca vazhdoi deri në fund në 1989, Muri i Berlinit dhe të gjitha muret e dominimit sovjetik, ata ranë dhe populli triumfoi. Beteja për demokraci nuk mund të përfundonte dhe nuk përfundoi me përfundimin e Luftës së Ftohtë. Gjatë 30 viteve të fundit forcat e autokracisë janë ringjallur në të gjithë botën, shenjat dalluese të saj janë të njohura. Përçmimi për shtetin e së drejtës, përbuzja për lirinë demokratike, përbuzja për vetë të vërtetën. Sot, Rusia ka mbytur demokracinë dhe ka kërkuar të bëjë diku tjetër”, tha Biden ndërsa Biden thotë se është e turpshme që Vladimir Putin ka gënjyer duke thënë se po përpiqet të denazistojë Ukrainën.

Biden iu drejtua dhe popullit rus, duke thënë se ai ka punuar me liderët rusë për dekada, që nga kulmi i Luftës së Ftohtë.

“Kam folur gjithmonë drejtpërdrejt dhe sinqerisht me ju, popullin rus. Më lejoni të them këtë, nëse jeni në gjendje të dëgjoni. Ju, populli rus nuk jeni armiku ynë. Refuzoj të besoj se ju e mirëprisni vrasjen e fëmijëve dhe gjyshërve të pafajshëm. Ose që pranoni spitale, shkolla, maternitete, duke u goditur me raketa dhe bomba ruse. Ose qytetet janë të rrethuara në mënyrë që civilët të mos mund të ikin, furnizimet janë ndërprerë dhe përpjekjet për të vrarë ukrainasit në nënshtrim. Miliona familje po dëbohen nga shtëpitë e tyre, duke përfshirë gjysmën e të gjithë fëmijëve të Ukrainës. Këto nuk janë veprime të një kombi të madh”, tha Biden.

Ai e mbyll fjalimin e tij duke iu referuar sërish Vladimir Putinit, “Për hir të Zotit, ky njeri nuk mund të qëndrojë në pushtet”./albeu.com