Japonia miraton lëshimin e ujit radioaktiv nga Fukushima në oqean

Mbikëqyrja bërthamore e OKB-së ka miratuar planet e Japonisë për të lëshuar më shumë se 1 milion ton ujë nga centrali bërthamor i shkatërruar Fukushima Daiichi në oqean, pavarësisht kundërshtimeve nga komunitetet lokale të peshkimit dhe vendet e tjera në rajon.

Pas një analize dyvjeçare, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA) njoftoi se planet e Japonisë janë në përputhje me standardet ndërkombëtare të sigurisë dhe do të kenë “ndikim të papërfillshëm radiologjik mbi njerëzit dhe mjedisin”, raporton The Guardian

Japonia nuk ka specifikuar një datë fillimi për lëshimin e ujit, një proces që do të marrë nga 30 deri në 40 vjet për të përfunduar.

Në mënyrë që lëshimi të fillojë, kërkohet miratimi zyrtar nga organi kombëtar rregullator bërthamor për Kompaninë Elektrike të Tokios (TEPKO), e cila menaxhon termocentralin bërthamor të Fukushimës, ku ndodhi një aksident i madh në vitin 2011.

Sindikatat vendase të peshkatarëve japonezë kundërshtuan planin e qeverisë, që do të duhej në vitin 2021, dhe thanë se do të zhbënte përpjekjet e tyre për të riparuar reputacionin e tyre pasi disa vende ndaluan disa produkte ushqimore japoneze pas katastrofës së Fukushimës.

Disa vende fqinje janë ankuar gjithashtu për vite me radhë për kërcënimin ndaj mjedisit detar dhe shëndetit publik, dhe Kina është kritiku më i madh i planit japonez.

Sindikatat vendase të peshkatarëve japonezë kundërshtuan planin e qeverisë, që do të duhej në vitin 2021, dhe thanë se do të zhbënte përpjekjet e tyre për të riparuar reputacionin e tyre pasi disa vende ndaluan disa produkte ushqimore japoneze pas katastrofës së Fukushimës.

Disa vende fqinje janë ankuar gjithashtu për vite me radhë për kërcënimin ndaj mjedisit detar dhe shëndetit publik, dhe Kina është kritiku më i madh i planit japonez.